МАРИИНСКИЙ МУЗЕЙ

Мариинский городской краеведческий музей открыт в 1979 году.

Основной фонд музея Мариинский городской краеведческий музей 10480 экспонатов. В музее собраны материалы по истории города и района, природе Мариинского района.

В музее 9 экспозиций: растительный и животный мир, палеонтология и археология, зал космонавтики, купеческий зал, зал революции и гражданской войны, зал Великой Отечественной войны , комната старого фотографа, выставочный зал. Во дворе музея экспозиция под открытым небом «Земля предков». К услугам посетителей выездные экскурсии, музейные занятия и лекции, а также театрализованные экскурсии в экспозиции «Земля предков».

Иллюстрации:

Мариинский городской краеведческий музей.