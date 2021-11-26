МАМЕДОВ ИЛЬГАР ЯШАРОВИЧ
МАМЕДОВ ИЛЬГАР ЯШАРОВИЧ - российский спортсмен и тренер (фехтование на рапирах), заслуженный мастер спорта СССР (1988 год), международный арбитр (1997 год).
2-кратный чемпион Олимпийских игр (Сеул, 1988 год, и Атланта, 1996 год) в командном первенстве.
Начал заниматься фехтованием в 11 лет, первый тренер Г. Балоян, впоследствии М.П. Мидлер.
Участник 4 Олимпийских игр (1988-2000 годы); чемпион мира (1989 год) в командном первенстве. Победитель Кубка Европы (1995, 1996, 1998, 2000 годы). Завершил спортивную карьеру после Олимпийских игр в Сиднее (2000 год).
Окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры имени С.М. Кирова (1987 год).
В 2001-2002 годы преподавал фехтование в Университете штата Огайо. С 2003 года тренер сборной команды России, с 2005 года старший тренер команды ЦСКА. Неоднократно работал арбитром на чемпионатах мира, этапах Гран-при, Олимпийских играх в Пекине и других (2005-2008 годы).
Его жена Елена Викторовна Жемаева (родилась 30 марта 1971 года, Москва) - 2-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, чемпионка Европы по фехтованию на саблях.