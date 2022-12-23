МАЛЬКОВ, ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ

Мальков, Виктор Леонидович (02.11.1930, Москва — 15.11.2021, там же) — советский и российский историк США и международных отношений XX в., один из ведущих отечественных американистов, сложившийся как исследователь в годы холодной войны. В 1953 окончил историко-международный факультет ­МГИМО вместе с Н. Н. Болховитиновым и поступил в аспирантуру Института истории АН СССР; после ее окончания работал в этом институте (с 1968 в Институте всеобщей истории) до конца жизни.

В 1950—1980-е занимался в основном проблемами социально-политической истории США конца 1920—1930-х (Великая депрессия и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта ), от рабочего движения до партийно-политической борьбы. В 1958 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Положение промышленного пролетариата и массовое рабочее движение в США в период мирового экономического кризиса (1929—1933 гг.)», в 1971 — докторскую диссертацию на тему «Социальные движения и социальная политика новейшего капитализма в США: Исследования по истории и историографии “Нового курса”». В составе авторского коллектива под руководством Г. Н. Севостьянова был удостоен Государственной премии СССР в области науки за двухтомную монографию «История рабочего движения в США в новейшее время» (1970—1971). С конца 1980-х, с постепенным открытием архивов перешел к изучению истории международных, в первую очередь советско-американских, отношений, истоков холодной войны, ядерного оружия. Особое внимание уделял интеллектуальным предпосылкам дипломатии и внешней политики. Читал курсы в Московском университете и МГИМО.

Соч. : Рабочее движение в США в период мирового экономического кризиса. 1929—1933 гг. М., 1961; Америка на перепутье очерк социально-политической истории «нового курса» в США. М., 1967 (в соавторстве с Д. Г. Наджафовым); «Новый курс» в США: социальные движения и социальная политика. М., 1973; Том Муни — узник Сан-Квентина. М., 1976; Франклин Рузвельт: проблемы внутренней политики и дипломатии. Историко-документальные очерки. М., 1988; «Манхэттэнский проект»: Разведка и дипломатия. М., 1995; Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. М., 2004; Россия и США в XX веке. Очерки истории международных отношений в социокультурном контексте. М., 2009; Великий Рузвельт. Лис в львиной шкуре. М., 2011 (2-е изд.: М., 2018); Вхождение в ядерную эру. Атомная дипломатия: от начала к паритету. М., 2018.

Лит. : Многоликость целого: Из истории цивилизаций Старого и Нового Света. Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова / Отв. ред. Н. И. Егорова. М., 2011; «Свои» и «Другие». Взаимодействие и восприятие культур Запада и России: к юбилею Виктора Леонидовича Малькова / Отв. ред. Т. Л. Лабутина. СПб., 2020. А. А. Исэров .