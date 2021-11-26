МАДРИГАЛ (ансамбль)

МАДРИГАЛ - во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль Московской фи­лар­мо­нии.

Ос­но­ван в 1965 году ком­по­зи­то­ром и кла­ве­си­ни­стом А.М. Вол­кон­ским (художественный руководитель до 1972 года). В даль­ней­шем ру­ко­во­ди­те­ля­ми ан­самб­ля бы­ли: пе­ви­ца Л.А. Да­вы­до­ва (1972-1983 годы, 1992-2008 годы), ор­га­нист О.Г. Ян­чен­ко (1983-1993 годы); художественный руководитель с 2008 года- лют­нист А.А. Суе­тин.

В со­ста­ве ан­самб­ля в раз­ные го­ды вы­сту­па­ли: пев­цы - К.П., Ру­зан­на П. и Ру­бен П. Ли­си­ци­ан, Л.С. Пя­ти­гор­ская, Е.В. Ар­гы­шев, Г.А. Жу­ков­ская, Б.И. Яга­нов; удар­ник М.И. Пе­кар­ский; ис­пол­ни­те­ли на вио­ле да гам­ба - Б.В. Доб­ро­хо­тов, М.Л. Вайн­рот; ор­га­нист и кла­ве­си­нист А.С. ­Се­мёнов и другие.

С 1974 года ан­самбль про­во­дит цик­лы фи­лар­мо­нических або­не­мент­ных кон­цер­тов. Га­ст­ро­ли­ру­ет за ру­бе­жом (до 1972 года и с 1980 года), уча­ст­ву­ет в ме­ж­ду­народных фес­тива­лях.

Од­ним из пер­вых в СССР ис­пол­нял в ау­тен­тич­ной ма­не­ре му­зы­ку Сред­не­ве­ко­вья, Воз­ро­ж­де­ния, ран­не­го ба­рок­ко; в ре­пер­туа­ре - со­чи­не­ния Г. де Ма­шо, Г. Дю­фаи, Жоскена Де­пре, К. Жа­не­ке­на, Дж.П. да Па­ле­ст­ри­ны, О. Лас­со, К. Мон­те­вер­ди, Г. Пёр­сел­ла, Г. Шют­ца, И. С. Ба­ха и другие; мно­гие из них ис­пол­не­ны впер­вые в Рос­сии (опе­ра «Ко­ро­ле­ва ин­дей­цев» Пёр­сел­ла, 2005 год, и другие).

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