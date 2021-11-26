ЛЯПУСТИНА Елена Валериевна
Родилась в 1960 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1982 г.
Кандидатская диссертация: Город и вилла в период поздней античности (по материалам западных провинций Римской империи) (ИВИ РАН, 1986).
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра античной истории Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: История Римской империи; римское право; история русского Антиковедения.
Сочинения: Было ли «завещание лингона» надписью на гробнице? // Вестник древней истории. 1998. № 4;
Римские зрелища, или кое-что о самосознании личности и общества // Одиссей. 1998;
Вячеслав Иванов и диссертация И.М. Гревса по истории римского землевладения // ВДИ. 2003. № 4 (в соавторстве с Г.М. Бонгард-Левиным).