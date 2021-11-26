ЛИТВИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился 07.09.1945, г. Калач Воронежской обл. Окончил Кубанский государственный университет в 1973 г.

Кандидат исторических наук (1990 г.), Доктор исторических наук (2002 г.) С 1973 по 1983 год работал учителем истории и обществоведения. С 1983 г. работал преподавателем на кафедре новой, новейшей истории и международных отношений в Кубанском государственном университете.

Область интересов : Новая, новейшая история.

Сочинения: Советско-германские отношения 1939–1941 гг. // Из истории стран Запада в новейшее время: Сб. науч. ст. кафедры новой, новейшей истории и межд. отношений. Краснодар, 1999;

Экологические последствия гонки вооружений // Сб. ст., посвященный 70-летию Песчаного Д.Г. Краснодар, 1999;

Глобальный экологический кризис и формирование новой системы межд. отношений // Глобализация и регионализм. Черноморский регион. Балканы: Сб. М., 2001;

Экологические последствия чеченских войн XX – нач. XXI вв. // Материалы VI Международной конференции. Краснодар, 2001;

Российско-германские отношения на современном этапе // Актуальные проблемы межд. отношений. XX в.: Сб. науч. тр. Краснодар, 2002.