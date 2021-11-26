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ЛИТКОСКИЙ МУЗЕЙ
Литкоский отдел МБУК «Тарского историко-краеведческого музея» самый отдаленный отдел в Тарском районе.
Музей был образован в 1999 году к 100-летию села Литковка. Экспонаты музея собирали в селе, многие пожилые люди приносили вещи.
В 2013 году вошел в состав Тарского историко-краеведческого музея. Музей расположен в здании жилого дома. Дом раньше принадлежал учительнице Ленц Наталье Густовне. Уехав в Германию, Наталья Густовна передала дом Литковскому сельскому поселению.
В доме имеются прихожая, небольшая кухня и три комнаты, в которых и расположились экспонаты музея.
Иллюстрации:
Литкоский отдел Тарского историко-краеведческого музея.
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