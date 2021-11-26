ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛИЧУТИН ВЛАДИМИО ВЛАДИМИРОВИЧ - русский прозаик.

Окон­чил ле­со­тех­нический тех­ни­кум в Ар­хан­гель­ске (1960), факультет жур­на­ли­сти­ки Ле­нинградского государственного университета (1962), Выс­шие литературные кур­сы при СП СССР в Мо­ск­ве (1975). Жи­вёт в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1969 году. С пер­вых по­вес­тей («Бе­лая гор­ни­ца», 1972; «Ио­на и Алек­сан­д­ра», 1973) зая­вил о се­бе как пред­ста­ви­тель де­ре­вен­ской про­зы. Для вос­соз­даю­щих «хро­ни­ку по­мор­ской де­рев­ни» про­из­ве­де­ний Личутина ха­рак­тер­но вни­ма­ние к язы­ку и обы­ча­ям по­мор­ско­го кре­сть­ян­ст­ва: по­вес­ти «Вдо­ва Ню­ра», 1974; «Ду­ша го­рит», «Ба­буш­ки и дя­дюш­ки», «Зо­ло­тое дно», все - 1976 год; «Кры­ла­тая Се­ра­фи­ма», 1978; «По­след­ний кол­дун», 1979; «До­маш­ний фи­ло­соф и хо­зяй­ка», 1981; ро­ма­ны «Фар­ма­зон», 1981; «Лю­бо­стай», 1987; «Ми­ле­ди Рот­ман», 2002; «Бег­лец из рая», 2005. Ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов о цер­ков­ном рас­ко­ле XVII века и по­мор­ском ста­ро­об­ряд­че­ст­ве [ди­ло­гия «Дол­гий от­дых» (1974) и «Ски­таль­цы» (1986); эпической три­ло­гия «Рас­кол» («Вен­ча­ние на цар­ст­во», 1990; «Кре­ст­ный путь», 1993-1994; «Воз­не­се­ние», 1996)]. Про­зу Личутина от­ли­ча­ет сказовый стиль; бы­то­вые кар­ти­ны со­сед­ст­ву­ют в ней с ли­ри­ко-пси­хо­ло­гическими порт­ре­та­ми. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - эт­но­гра­фические и пуб­ли­ци­стические очер­ки, рас­ска­зы.

Сочинения:

Ду­ша не­изъ­яс­ни­мая: Раз­мыш­ле­ния о рус­ском на­ро­де. М., 1989;

Из­бран­ное. М., 1990; Мар­фа-по­мор­ка: [Очер­ки]. Ар­хан­гельск, 2006 (совместно с С. По­лов­ни­ко­вым);

Сны бес­сло­вес­ных. М., 2008.