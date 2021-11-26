ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛИЧУТИН ВЛАДИМИО ВЛАДИМИРОВИЧ - русский прозаик.
Окончил лесотехнический техникум в Архангельске (1960), факультет журналистики Ленинградского государственного университета (1962), Высшие литературные курсы при СП СССР в Москве (1975). Живёт в Москве.
Дебютировал в печати в 1969 году. С первых повестей («Белая горница», 1972; «Иона и Александра», 1973) заявил о себе как представитель деревенской прозы. Для воссоздающих «хронику поморской деревни» произведений Личутина характерно внимание к языку и обычаям поморского крестьянства: повести «Вдова Нюра», 1974; «Душа горит», «Бабушки и дядюшки», «Золотое дно», все - 1976 год; «Крылатая Серафима», 1978; «Последний колдун», 1979; «Домашний философ и хозяйка», 1981; романы «Фармазон», 1981; «Любостай», 1987; «Миледи Ротман», 2002; «Беглец из рая», 2005. Автор исторических романов о церковном расколе XVII века и поморском старообрядчестве [дилогия «Долгий отдых» (1974) и «Скитальцы» (1986); эпической трилогия «Раскол» («Венчание на царство», 1990; «Крестный путь», 1993-1994; «Вознесение», 1996)]. Прозу Личутина отличает сказовый стиль; бытовые картины соседствуют в ней с лирико-психологическими портретами. Среди других произведений - этнографические и публицистические очерки, рассказы.
Сочинения:
Душа неизъяснимая: Размышления о русском народе. М., 1989;
Избранное. М., 1990; Марфа-поморка: [Очерки]. Архангельск, 2006 (совместно с С. Половниковым);
Сны бессловесных. М., 2008.