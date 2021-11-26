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ЛЬГОВСКИЙ МУЗЕЙ
Льговский государственный литературно-исторический музей.
Музей организован в 1990 году. Для посетителей закрыт ввиду отсутствия экспозиционных площадей и ремонта здания музея. Музей проводит работу по сбору и исследованию коллекций, организует временные выставки вне музея, занимается научно-исследовательской работой, организует экскурсии по городу Льгову и его окрестностям.
Иллюстрации:
Льговский государственный литературно-исторический музей.
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