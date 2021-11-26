ЛЬГОВСКИЙ МУЗЕЙ

Льговский государственный литературно-исторический музей.

Музей организован в 1990 году. Для посетителей закрыт ввиду отсутствия экспозиционных площадей и ремонта здания музея. Музей проводит работу по сбору и исследованию коллекций, организует временные выставки вне музея, занимается научно-исследовательской работой, организует экскурсии по городу Льгову и его окрестностям.

Иллюстрации:

Льговский государственный литературно-исторический музей.