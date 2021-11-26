ЛЕВИТАНСКИЙ ЮРИЙ ДАВЫДОВИЧ

ЛЕВИТАНСКИЙ ЮРИЙ ДАВЫДОВИЧ - русский поэт, переводчик.

В 1939-1941 учил­ся в Московском институте фи­ло­со­фии, ли­те­ра­ту­ры и ис­то­рии (МИФЛИ) ; окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при Литературном институте имени М. Горь­ко­го (1957). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в середине 1930-х годов Пер­вый по­этический сборник - «Сол­дат­ская до­ро­га» (1948).

Из­вест­ность Левитанскому при­нёс сборник «Зем­ное не­бо» (1963), за ко­то­рым по­сле­до­ва­ли сборники «Ки­не­ма­то­граф» (1970), «День та­кой-то» (1976), «Го­ды» (1987), «Бе­лые сти­хи» (1991), «Меж двух не­бес» (1996), «Сон об ухо­дя­щем по­ез­де» (2000) и др.

Левитанский при­над­ле­жит к по­этам фрон­то­во­го по­ко­ле­ния, от­ра­зив­шим в сво­ём твор­че­ст­ве опыт во­енных лет. Для Левитанского ха­рак­тер­но вос­при­ятие ми­ра как эс­те­тической гар­монии, на­ру­ша­емой вой­ной. Сти­хам Левитанского свой­ст­вен­ны ки­не­ма­то­гра­фическая изо­бра­зи­тель­ность, мон­таж от­чёт­ли­во вос­соз­дан­ных эпи­зо­дов, в ко­то­рых дви­же­ние ли­рической те­мы ос­та­нав­ли­ва­ет­ся, соз­да­вая ил­лю­зию за­мед­лен­но­го вре­ме­ни (что под­чёр­ки­ва­ет­ся из­люб­лен­ны­ми Левитанским сверх­длин­ны­ми сти­хотворными раз­ме­ра­ми).

Ав­тор па­ро­дий на современных по­этов (сборник «Сю­жет с ва­ри­ан­та­ми», 1978), ока­зав­ших зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие па­ро­дий­но­го жан­ра в русской по­эзии, по­этических пе­ре­во­дов.

Государственная премия Российской Федерации (1995).

Сочинения:

Зе­ле­ные зву­ки до­ж­дя: Сти­хи, пись­ма, днев­ни­ки. М., 2000;

Ка­ж­дый вы­би­ра­ет для се­бя. М., 2005;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 2005;

Это я, Гос­по­ди… М., 2005.