ЛЕВИТАНСКИЙ ЮРИЙ ДАВЫДОВИЧ
ЛЕВИТАНСКИЙ ЮРИЙ ДАВЫДОВИЧ - русский поэт, переводчик.
В 1939-1941 учился в Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ); окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (1957). Участник Великой Отечественной войны.
Дебютировал в печати в середине 1930-х годов Первый поэтический сборник - «Солдатская дорога» (1948).
Известность Левитанскому принёс сборник «Земное небо» (1963), за которым последовали сборники «Кинематограф» (1970), «День такой-то» (1976), «Годы» (1987), «Белые стихи» (1991), «Меж двух небес» (1996), «Сон об уходящем поезде» (2000) и др.
Левитанский принадлежит к поэтам фронтового поколения, отразившим в своём творчестве опыт военных лет. Для Левитанского характерно восприятие мира как эстетической гармонии, нарушаемой войной. Стихам Левитанского свойственны кинематографическая изобразительность, монтаж отчётливо воссозданных эпизодов, в которых движение лирической темы останавливается, создавая иллюзию замедленного времени (что подчёркивается излюбленными Левитанским сверхдлинными стихотворными размерами).
Автор пародий на современных поэтов (сборник «Сюжет с вариантами», 1978), оказавших значительное влияние на развитие пародийного жанра в русской поэзии, поэтических переводов.
Государственная премия Российской Федерации (1995).
Сочинения:
Зеленые звуки дождя: Стихи, письма, дневники. М., 2000;
Каждый выбирает для себя. М., 2005;
Стихотворения. М., 2005;
Это я, Господи… М., 2005.