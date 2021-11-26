ЛЕТЧФОРД СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился в 1955 г. Окончил Саратовский государственный университет в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Гракх Бабеф во главе движения «равных» (1987).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории нового и новейшего времени Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского.

Область интересов : Новая история Франции, Французская революция XVIII века.

Сочинения: Французская революция конца XVIII века и формирование образа России в общественном мнении Зап. Европы // Европейское Просвещение и развитие цивилизации в России: Материалы междунар. науч. коллоквиума. Саратов. 2-6 сентября 2001 г. Саратов, 2001;

Дипломатия А. Тьера и проблема освобождения оккупированных французских территорий в 1871 году // Новая и новейшая история: Межвуз.сб.науч.тр.-Саратов, 2002. Вып.20;

«Наполеон Вандея»// Проблемы изучения Отечественной войны 1812 года: Материалы Всероссийской научной конференции. Саратов, 2002;

Дискуссия о якобинской диктатуре в советской историографии // Французский ежегодник. М., 2002; Вандея в 1815 году // Французский ежегодник. М., 2003.