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ЛЕСНЫЕ ИСТОКИ, МУЗЕЙ
В Калужской области на базе Козельского лесхоза создан музей леса «Лесные истоки».
Экспозиция отражает историю лесного хозяйства и лесных учреждений области со времен Ивана Грозного, рассказывает о растительном и животном мире Калужской области.
В фондах музея собраны уникальные поделки из дерева, которыми славилась Козельская земля: рубели, лукошки, вальки, грабли, инструменты, применяемые для обработки древесины.
Иллюстрации:
Музей леса «Лесные истоки».
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