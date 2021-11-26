ЛЕСНЫЕ ИСТОКИ, МУЗЕЙ

В Калужской области на базе Козельского лесхоза создан музей леса «Лесные истоки».

Экспозиция отражает историю лесного хозяйства и лесных учреждений области со времен Ивана Грозного , рассказывает о растительном и животном мире Калужской области.

В фондах музея собраны уникальные поделки из дерева, которыми славилась Козельская земля: рубели, лукошки, вальки, грабли, инструменты, применяемые для обработки древесины.

Иллюстрации:

Музей леса «Лесные истоки».