ЛЕЩЕНКО ЛЕВ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

ЛЕЩЕНКО ЛЕВ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ - российский эстрадный певец.

Народный артист РСФСР (1983). В 1969 году окон­чил ГИТИС (факультет музыкальной ко­ме­дии, мас­тер­ская Г.П. Ан­си­мо­ва). В 1970 году уча­ст­во­вал в пре­мье­ре ора­то­рии « Ле­нин в серд­це на­род­ном» Р.К. Щед­ри­на, с то­го же го­да со­лист Гос­те­ле­ра­дио СССР. Лау­ре­ат Все­со­юз­но­го кон­кур­са ар­ти­стов эс­т­ра­ды (1970), 1-я премия Ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля пес­ни в Со­по­те (Поль­ша; 1972). В 1975 году впер­вые ис­пол­нил пес­ню «День по­бе­ды» Д.Ф. Тух­ма­но­ва (сло­ва В.Г. Ха­ри­то­но­ва), став­шую на дол­гие го­ды эмб­ле­мой это­го празд­ни­ка. В 1976 году уча­ст­во­вал в кон­церт­ном ис­пол­не­нии опе­ры « Пор­ги и Бесс » Дж. Гер­шви­на в Мо­ск­ве (пар­тия Пор­ги).

В 1980-1989 годах со­лист «Рос­кон­цер­та». В ре­пер­туа­ре - эс­т­рад­ные и народные пес­ни, ро­ман­сы. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность в его ис­пол­не­нии при­об­ре­ли пес­ни: «Не плачь, дев­чон­ка» В.Я. Ша­ин­ско­го (сло­ва Ха­ри­то­но­ва), «На зем­ле жи­вёт лю­бовь» В.Г. До­б­ры­ни­на (сло­ва Л.П. Дер­бе­нё­ва), «Я вас люб­лю, сто­ли­ца» П.К. Ае­до­ниц­ко­го (сло­ва Ю.И. Виз­бо­ра), «Тать­я­нин день» Ю.С. Са­уль­ско­го (сло­ва Н.М. Оле­ва), «Ста­рый клён» А.Н. Пах­му­то­вой (сло­ва М.Л. Ма­ту­сов­ско­го), «Со­ловь­и­ная ро­ща» Тух­ма­но­ва (сло­ва А.Г. По­пе­реч­но­го) и др. В 1990 году соз­дал и воз­гла­вил Государственный те­атр эс­т­рад­ных пред­став­ле­ний «Му­зы­каль­ное агент­ст­во». В 1987-1990 годах пре­по­да­вал во­кал на от­де­ле­нии музыкальной эс­т­ра­ды Государственного музыкально-пе­да­го­гического института имени Гне­си­ных.

Сочинения:

Лю­бовь, ком­со­мол и вес­на. М., 1985;

Апо­ло­гия па­мя­ти. М., 2001