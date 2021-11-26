ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 13.02.1929, г. Москва. Окончил исторический факультет МГУ в 1951 г., (экстерном) и Московский государственный институт международных отношений в 1952 г.

Кандидатская диссертация .: Русско-американские экономические отношения в годы Первой мировой войны (Институт истории АН СССР, 1955).

Докторская диссертация посвящена воздействию революций на международные отношения (на примере Февральской рев-ции 1917 г. в России) (Московский государственный педагогический институт (МГПИ), 1979).

Доктор исторических наук, профессор 1956-1973 – младший, затем старший научный сотрудник Института истории (ИИ СССР) АН СССР. С 1974 по 1990 – доцент, затем профессор МГПИ. С 1990 по 1997 – профессор, вице-президент Международного колледжа иностранных языков, менеджмента и интербизнеса. С 1997 работал профессор МГИМО. В 1979-1980 работал в Южном Йемене преподавателем, в 1987-1988 учебном году советник-преподавател в Афганистане.

Учителя : В.И. Лебедев, А.Л. Сидоров.

Область интересов : Теория и история межд. отношений. Экон. история (русско-американские экон. отношения). История отечественной внешней политики.

Сочинения: Документы внешней политики СССР. М., 1963-1967. Т. IХ-ХIII (комм., в соавт.);

Русско-американские экон. отношения (1890-1917). М., 1964;

Международное положение России накануне Октябрьской революции. М., 1987;

Проблема выхода России из войны и кризис самодержавия (конец 1916 – нач. 1917 г.) // Февральская революция 1917 г. От новых источников к новому осмыслению. М., 1997.