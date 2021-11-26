ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский дирижёр, народный артист РСФСР (1982 год).
В 1972 году окончил Московскую консерваторию по классу Л. М. Гинзбурга, в 1975 году - аспирантуру у него же. 1-я премия Международного конкурса фонда Г. фон Караяна (Западный Берлин, 1972 год). С 1973 года дирижёр, в 1987-1995 годах главный дирижёр и художественный руководитель Большого театра (Москва).
Дирижировал операми «Игрок» (1974 год) и «Повесть о настоящем человеке» (1985 год) С. С. Прокофьева, «Зори здесь тихие» К. В. Молчанова (первая поставлена, 1975 год), «Похищение Луны» О. В. Тактакишвили (1977 год), «Млада» (опера-балет, 1988 год) и «Ночь перед Рождеством» (1990 год) Н. А. Римского-Корсакова, «Скупой рыцарь» и «Алеко» С. В. Рахманинова (обе 1994 год), балетами И. Ф. Стравинского, Р. К. Щедрина.
Организатор и художественный руководитель Ансамбля солистов оркестра Большого театра (1977-1987 годы). В 1982 году дирижировал постановкой оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского в театре «Колон» (Буэнос-Айрес). В 1992-1995 годах главный приглашённый дирижёр Симфонического оркестра Би-Би-Си, в 1997-2005 годах главный дирижёр Королевского национального оркестра Шотландии, затем - Филармонического оркестра Японии.
Продолжает работать как оперный дирижёр, выступает с ведущими симфоническими оркестрами мира, в т. ч. с оркестром Санкт-Петербургской филармонии, с 2006 года - с Государственным оркестром России имени Е. Ф. Светланова, с Национальным филармоническим оркестром России (Москва). В обширном репертуаре выделяются сочинения русских композиторов. Среди записей: оперы «Орлеанская дева» П. И. Чайковского, «Обручение в монастыре» Прокофьева, «Майская ночь» Римского-Корсакова, 2-я симфония Рахманинова.
Государственная премия РСФСР (1986 год).