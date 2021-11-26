ЛАПТЕВ БОРИС НИКОНОВИЧ
Родился 28.09.1933. Окончил исторический факультет Башкирского государственного университета в 1963 г.
Кандидатская диссертация: Путь потомственных крестьян Германской демократической республики к социализму (МГУ, 1968).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Башкирского государственного университета.
Область интересов: Германская история конца XIX – начала ХХ века.
Сочинения: Автор более 70 публикаций по Германской истории, в т.ч. работы «германский консерватизм эпохи Бисмарка».
Социалистические преобразования аграрных отношений в ГДР // Вестник МГУ, 1968. Вып. 9;
Утверждение социалистических производственных отношений в сельском хозяйстве ГДР (1960–1962 гг.) // Вопросы межд. коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения. Уфа, 1976;
Германский консерватизм эпохи Бисмарка, от партии власти к парламентской оппозиции. Уфа, 1998;
Внутренняя колонизация в Германии конца XIX в. // MODERN HISTORY. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока». Уфа, 2003;
Социальная политика правительства Л. Каприви в Германии (1890-1894 гг.) // Свободомыслие и свобода совести в мировой истории. Уфа, 2001.
Роль О.ф. Бисмарка на Берлинском конгрессе 1878 года //Болгария – Россия: исторический опыт взаимодействия и взаимовлияния. Уфа: РИО БашГУ 2008. С. 27-40.