КЫШТЫМСКИЙ МУЗЕЙ

Кыштымский историко-революционный музей.

Музей в здании Белого дома усадьбы Демидовых был открыт по случаю приезда в Кыштымский горный округ Д.И. Менделеева в июле 1899 года. В 1921 году большая часть фонда сгорела, в 1926 году его остатки были размещены в другом здании. Только в 1979 году музей вновь был размещен в Белом доме, а в 2002 году ему было передано все здание.

Основной музейный фонд составляет 8099 экспонатов, научно-вспомогательный - 5600 экспонатов. Наиболее крупными являются коллекции: орнитологическая, самоваров с 1850 года по настоящее время, часов, пластинок, вышитого политического плаката Л. Сабонаевой, письменных источников (старопечатные книги, энциклопедические издания конца XIX - начала XX вв.), художественного литья, нумизматики , фотографии, минералогии, картин. В коллекции картин есть акварели ленинградского художника С.Г. Невельштейна, работы челябинских художников В.Л. Старкова, А.А. Пастухова, С.Л. Черкашина. Скульптурные работы для экспозиции музея выполнены А.С. Гилевым, А.В. Чиркиным, П.Я. Фоминых, А.В. Бесчасновым, Ю.Л. Борисенковым. Музей имеет большое количество мемориальных коллекций документов и личных вещей знатных людей города, участников гражданской и Великой Отечественной войн , учителей города, спортсменов. Музей начал заниматься издательской деятельностью, выпущены буклеты по истории Кыштыма и истории усадьбы Демидовых «Белый дом».

Иллюстрации:

Кыштымский историко-революционный музей.