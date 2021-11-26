КУЗНИЦА XVII ВЕКА, МУЗЕЙ

Музей «Городская кузница XVII века». Здание, в котором располагается музей - самое старое из сохранившихся гражданских зданий Смоленска.

Этот маленький, крытый черепицей домик был построен в первой половине XVII века. Первоначально здесь размещалась «польская архива», а в XVIII веке здание было приспособлено под кузницу инженерного дома.

В первом зале музея можно увидеть подлинные орудия труда и многочисленные изделия кузнечного ремесла XVII-XIX веков, среди которых ключи и замки различной формы и величины, холодное оружие, посуда, светцы, подсвечники. Проходя под цеховым знаменем смоленских кузнецов 1839 года, гости оригинального музея попадают в творческую лабораторию кузнеца.

Здесь воссоздан кузнечный горн с мехами, настоящая наковальня, представлены рабочие инструменты кузнеца. Электрическое освещение этого зала преднамеренно ослаблено, чтобы создать иллюзию естественной обстановки работы мастера, в свете пламени горна творившего свои шедевры.

О тонкостях кузнечного дела посетителям музея поведает «настоящий кузнец» - экскурсовод в костюме ремесленника.

Иллюстрации:

Музей «Городская кузница XVII века».