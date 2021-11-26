КУРМАНГАЛИЕВ ЭРИК САЛИМОВИЧ
КУРМАНГАЛИЕВ ЭРИК САЛИМОВИЧ - российский певец.
Окончил Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (класс Н. Н. Шильниковой) и аспирантуру Московской консерватории (у Н. Л. Дорлиак). В 1980 году дебютировал в Ленинграде в «Stabat mater» Дж. Б. Перголези (партия альта). Был солистом Московской филармонии; первый в СССР контратенор, исполнявший оперные партии альта (меццо-сопрано). Выступал на оперных и концертных сценах Латвии, Казахстана, Нидерландов, Бельгии, Греции, Франции (по приглашению П. Кардена) и других. Постоянный участник международного фестиваля «Декабрьские вечера» в Москве. Среди партий: Орфей («Орфей и Эвридика» К. В. Глюка), Нерон («Коронация Поппеи» К. Монтеверди), Керубино («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта), Адмет («Адмет» Г. Ф. Генделя), Ваня, Ратмир («Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Лель («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова). Сотрудничал с А. Г. Шнитке, первый исполнитель партий альта в симфониях № 2 (1980 год, Лондон) и № 4 (1984 год, Москва), в кантате «История доктора Иоганна Фауста» (1983 год, Москва). Особую известность ему принесла роль Сонг Лилинг в драматическом спектакле «М. Баттерфляй» Р. Г. Виктюка (1990 год). С начала 2000-х годов выступал под псевдонимом Салим- Меруэт (составлен из имён родителей). В 2005 году снялся в фильме «Вокальные параллели» (режиссер Р. У. Хамдамов). В том же году принял участие в гала-концерте пяти контратеноров в Риге (на основе концерта сделан документальный фильм «Фаринелли. Шоу должно продолжаться»). Аудио- и видеозаписи. О творчестве Курмангалиева снято несколько документальных фильмов, среди них - «Эрик Курмангалиев» (2008).