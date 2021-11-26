КУРМАНГАЛИЕВ ЭРИК САЛИМОВИЧ

КУРМАНГАЛИЕВ ЭРИК САЛИМОВИЧ - российский певец.

Окон­чил Мо­с­ков­ский музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных (класс Н. Н. Шиль­ни­ко­вой) и ас­пи­ран­ту­ру Мо­с­ков­ской консерватории (у Н. Л. Дор­ли­ак). В 1980 году де­бю­ти­ро­вал в Ле­нин­гра­де в «Stabat mater» Дж. Б. Пер­го­ле­зи (пар­тия аль­та). Был со­лис­том Московской фи­лар­мо­нии; пер­вый в СССР контратенор, исполнявший оперные пар­тии аль­та (мец­цо-со­пра­но). Вы­сту­пал на опер­ных и кон­церт­ных сце­нах Лат­вии, Ка­зах­ста­на, Ни­дер­лан­дов, Бель­гии, Гре­ции, Фран­ции (по при­гла­ше­нию П. Кар­де­на ) и других. По­сто­ян­ный уча­ст­ник ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля «Де­кабрь­ские ве­че­ра» в Мо­ск­ве. Сре­ди пар­тий: Ор­фей («Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» К. В. Глю­ка ), Не­рон («Ко­ро­на­ция Поп­пеи» К. Мон­те­вер­ди), Ке­руби­но («Свадь­ба Фи­га­ро» В. А. Мо­цар­та ), Ад­мет («Ад­мет» Г. Ф. Ген­де­ля), Ва­ня, Рат­мир («Жизнь за ца­ря», «Рус­лан и Люд­ми­ла» М. И. Глин­ки ), Лель («Сне­гу­роч­ка» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Со­труд­ни­чал с А. Г. Шнит­ке, пер­вый ис­пол­ни­тель пар­тий аль­та в сим­фо­ни­ях № 2 (1980 год, Лон­дон) и № 4 (1984 год, Мо­ск­ва), в кан­та­те «Ис­то­рия док­то­ра Ио­ган­на Фау­ста» (1983 год, Мо­ск­ва). Осо­бую из­вест­ность ему при­нес­ла роль Сонг Ли­линг в дра­ма­тическом спек­так­ле «М. Бат­тер­фляй» Р. Г. Вик­тю­ка (1990 год). С начала 2000-х годов вы­сту­пал под псевдонимом Са­лим- Ме­ру­эт (со­став­лен из имён ро­ди­те­лей). В 2005 году снял­ся в фильме «Во­каль­ные па­рал­ле­ли» (режиссер Р. У. Хам­да­мов). В том же го­ду при­нял уча­стие в га­ла-кон­цер­те пя­ти кон­тра­те­но­ров в Ри­ге (на ос­но­ве кон­цер­та сде­лан до­ку­мен­таль­ный фильм «Фа­ри­нел­ли. Шоу долж­но про­дол­жать­ся»). Ау­дио- и ви­део­за­пи­си. О твор­че­ст­ве Курмангалиева сня­то несколько до­ку­мен­таль­ных филь­мов, сре­ди них - «Эрик Кур­ман­га­ли­ев» (2008).