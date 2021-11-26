КУРАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

КУРАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - русский прозаик , сценарист, литературный критик.

По окон­ча­нии те­ат­ро­ведческого факультета Ле­нинградского института те­ат­ра, му­зы­ки и ки­не­ма­то­гра­фии (1961 год) ра­бо­тал в сце­нар­ном от­де­ле ки­но­сту­дии «Лен­фильм» (до 1988 года).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1965 году. Литературную из­вест­ность Кураеву при­нес­ла повесть «Ка­пи­тан Дик­штейн: Фан­та­сти­че­ское по­ве­ст­во­ва­ние о мя­теж­ном кон­дук­то­ре» (1987 год), об­ра­щён­ная к тра­ди­ци­ям Н. В. Го­го­ля и Ф. М. Дос­то­ев­ско­го (те­ма «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка», втор­же­ние фан­та­сти­че­ско­го в обы­ден­ную ре­аль­ность).

Од­на из главных тем Кураева - Санкт-Пе­тер­бург, ко­то­рый пи­са­тель на­зы­ва­ет «за­кон­чен­ным ху­до­же­ст­вен­ным про­из­ве­де­ни­ем». Повесть «Ноч­ной до­зор: Нок­тюрн на два го­ло­са при уча­стии стрел­ка ВОХР товарища По­лу­бо­ло­то­ва» (1988 год) вос­соз­да­ёт об­раз де­мо­нического го­ро­да, чья двой­ст­вен­ная сущ­ность (со­че­та­ние кра­со­ты и зла) от­ра­жа­ет­ся во внутреннем ми­ре ге­ро­ев. Мо­тив двой­ни­че­ст­ва и «пе­тер­бург­ский миф» про­дол­жа­ют раз­ви­вать­ся в «кри­ми­наль­ной сюи­те» «Зер­ка­ло Мон­тач­ки» (1993 год). В по­вес­тях «Ма­лень­кая се­мей­ная тай­на» (1990 год), «Пе­тя по до­ро­ге в цар­ст­вие не­бес­ное» (1991 год), «Блок-ада» (1994 год) варь­ру­ет­ся те­ма смер­ти как спо­со­ба вый­ти из по­шлой по­все­днев­но­сти.

В ро­ма­не «Жре­бий № 241» (1995 год) Кураев сквозь приз­му био­гра­фий сво­их де­душ­ки и ба­буш­ки ана­ли­зи­ру­ет ис­то­рическую си­туа­цию Рос­сии ру­бе­жа XIX-XX веков. Раз­мыш­ле­ния Кураева о русской ис­то­рии на­шли от­ра­же­ние и в книге «Пу­те­ше­ст­вие из Ле­нин­гра­да в Санкт-Пе­тер­бург» (1996 год).

Сре­ди других про­из­веде­ний: эс­се о Че­хо­ве («Че­хов с на­ми?», 1990 год; «Кто вой­дёт в дом Че­хо­ва?», 1993 год), пуб­ли­ци­сти­ка, ки­но­сце­на­рии.

Государственная премия РФ (1998 год).

Сочинения:

Пи­тер­ская Ат­лан­ти­да: По­вес­ти и рас­ска­зы. СПб., 1999 год

При­ют те­ней: По­вес­ти, рас­ска­зы, ро­ман. М., 2001 год

Сви­де­те­ли не­из­беж­но­го. СПб., 2005 год

По­хо­ж­де­ния Ку­куе­ва. Сен­ти­мен­таль­ное пу­те­ше­ст­вие. Ир­кутск, 2007 год.