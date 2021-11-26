КУНЦЕВИЧ АНАТОЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ
КУНЦЕВИЧ АНАТОЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ - российский военный учёный-химик, академик РАН (1987 год), генерал-лейтенант (1987 год), Герой Социалистического Труда (1981 год).
Окончил Военную академию химической защиты (1959 год). С 1961 года служил в Военно-химическом центре Советской Армии по защите войск и населения от ОМП (с 1975 года начальник центра). Профессор с 1977 года. В 1983-1991 годах заместитель начальника химических войск Минестерства обороны СССР по научной работе, одновременно ведущий эксперт по химическим вооружениям СССР. После увольнения в запас (1991 год) возглавлял (1992-1997 годах) Комитет по конвенциональным проблемам химического и биологического оружия при Президенте РФ. С 1998 по 2002 годы директор Центра экотоксиметрии при Институте химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН.
Основные научные исследования посвящены химии и технологии очистки поверхностей, воды и отработанных веществ. Разработал теоретические основы создания высокореакционных сорбентов. Установил критерии оценки полимерных материалов для технологических целей. Обосновал координационный эффект в реакциях нуклеофильного замещения, закономерности жидкофазной и диффузионной стадий реакций в сложных системах. Эти работы имели основополагающее значение для решения проблемы оптимизации управления химическими процессами в нестационарных условиях. Внёс большой вклад в решение ряда фундаментальных и прикладных задач, направленных на защиту войск и населения от ОМП. Под руководством Кунцевича разработан ряд образцов оружия и средств защиты, в том числе индивидуальные дегазационные пакеты, приборы и машины специальные обработки, полидегазирующие рецептуры и вещества. Участвовал в разработке оперативных мероприятий и долгосрочных программ ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.