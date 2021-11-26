КУЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1938 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1967 г.
Кандидатская диссертация: Арденнская операция. Её роль и место в полиrике и стратегии нацистской Германии (Институт военной истории Министерства обороны РФ, 1992).
Старший научный сотрудник Центра по изучению войн и геополитики Института всеобщей истории РАН. Экстраординарный профессор Академии естественных наук Российской Федерации по Oтделению военной истории и теории.
Область интересов: История Германии, международные отношений и войн ХХ века.
Сочинения: Операция Вахта на Рейне. М., 1986;
Внезапность в операциях вооруженных сил США (в соавт.) М., 1982;
1939 год. Уроки истории (в соавт.). М.,1990;
Движение Сопротивления в Зап. Европе 1939-1945. Общие проблемы (в соавт.). М., 1991;
Вторая мировая война. Актуальные проблемы.(в соавт.). М., 1995;
Всероссийская книга памяти 1941-1945.Обзорный том. (в соавт.). М.,1995;
Правда и вымыслы о войне. Проблемы историографии Великой Orечecrвeнной войны 1941-1945 гг. (в соавт.). СПб.-Пyшкин, 1997;
Великая Oreчественпая война 1941-1945. Военно-исторические очерки: В 4 кн. (в соавт.). М.,1999. Кн. 3;
Мировые войны ХХ века: В 4 кн. (в соавт.) М., 2002. Кн. 3.