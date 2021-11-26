КРЕТИНИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился 04.03.1948. Окончил Калининградское военно-инженерное командное училище в 1970, Военно-инженерную академию в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Оперативное искусство и все виды обеспечения (в том числе инженерное обеспечение) (Военно-инженерная академия, Москва, 1982).

Докторская диссертация : Восточная Пруссия в российско-прусских отношениях (конец XVII в. – середина XVIII в.) ( Институт всеобщей истории РАН , 1999).

Профессор кафедры истории Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, Руководитель Балтийского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований.

Область интересов : Региональная история, история Восточной Пруссии, россияне в Восточной Пруссии.

Сочинения: Восточная Пруссия с древнейших времен до конца Второй мировой войны. Калининград, 1996 (рук. автор. колл.);

Прусские маршруты Петра I. Калининград, 1996; Под Российской короной, или Русские в Кёнигсберге. 1758 – 1762. Калининград, 1996;

Петровское начало. Кёнигсбергский университет и российское просвещение в XVIII веке. Калининград, 1999 (в соавт. с Ю.В. Костяшовым);

Очерки истории Вост. Пруссии. Калининград, 2002 (рук. авт. колл.).

"Военное дело в средней школе: история и современно­сть. Преподаван­ие начальной военной подготовки­ в школах Калинингра­дской области в 1945-2007 годах" (Калинингр­ад, 2011, в соавт.),

"История Западной России. Калинингра­дская область" (Учебники для школьников­ 6-7 и 8-9 классов, а также для 10-11 классов (в соавт.), М., 2007).