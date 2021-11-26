КРАСНОЕ СОРМОВО, МУЗЕЙ

Музей истории завода «Красное Сормово», корпоративный по статусу, создан в 1967 году.

Музей отражает богатейшую историю судостроительного завода «Красное Сормово» (основан в 1849 году). В его экспозициях отражена история развития судостроения: от деревянных пароходов до современных кораблей - сухогрузных теплоходов и танкеров. Имеется большая экспозиция, посвященная подводному судостроению на заводе.

Завод «Красное Сормово» - пионер технического прогресса. Первый на Волге пароход с железным корпусом.

Здесь построены первые в мире: - мелкосидящие суда типа «Данилиха» - нефтеналивной танкер - морские нефтеналивные шхуны с более прочным и облегченным корпусами - суда на подводных крыльях - класс судов типа «река-море» - АПЛ с крылатыми ракетами подводного старта - ракетная дизель-электрическая ПЛ с вспомогательной атомной электрической установкой - научно-исследовательская ПЛ «Северянка» - подводные спасательные аппараты впервые в мире обеспечили переход экипажа аварийной ПЛ «сухим» способом на ПЛ-спасатель Первая в России: - землечерпательница - мартеновская печь - отечественные танки - речное судно с цельносварным корпусом - УНРС (промышленная установка непрерывной разливки стали) - суда на воздушной подушке и др. К услугам посетителей - выставочные залы, диорама «Баррикады 1905 года в Сормове», экспозиции, макеты, фильмы, богатый фотоматериал и так далее.

Иллюстрации:

Музей истории завода «Красное Сормово»;

Землечерпательница;

Переворот;

Подлодка времен ВОВ;

Судно на подводных крыльях;

Сухогруз;

АПЛ Барракуда;

Землечерпательница.