КОЗЛОВСКАЯ Виктория Ивановна

Родился в 1944 г. Окончила Воронежский государственный университет в 1967 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы истории Тартесса и Тартессиды (Воронежский государственный университет, 1971).

Докторская диссертация : Эвбенйско-ионийская колония Зап. Средиземноморья нач. VIII – VI вв. до н.э.: сущнорсть, типология, значение (Институт археологии РАН, 1991).

Работала ведущим научным сотрудником отдела античной истории ИВИ РАН В настоящее время профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Московского государственного областного университета.

Область интересов : Греческая колонизация Запада, полисный мир греч. колоний и его взаимодействие с варварской периферией.

Сочинения: Греческая колонизация Зап. Средиземноморья в современной зарубежноф историографи. М., 1984;

Эвбейско-ионийская колонизация Центр. Средиземноморья в VIII –VI вв. до н.э. Сущность. Типология. Масштабы. М., 1989;

История красноречия в эпоху античности: Уч. пособ. Владимир, 2001;

История античности: Политика, культура, идеология: Уч. пособ. Владимир, 2001;

История античности: Политика, религия, культура: Учеб.-метод.пособие. Владимир, 2003.