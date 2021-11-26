КОЖИНА Татьяна Николаевна

Родилась в 1970 г. Окончила Казанский государственный университет в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Формирование парламентской системы Индии в 30-50 гг. ХХ века (Казань, 1999).

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории историко-филологического факультета Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Область интересов : Деятельность политических институтов Запада в странах Южной и Вост. Азии.

Сочинения: Формирование парламентской системы Индии в 30-50 гг. ХХ века. Казань, 1999;

Запад – Восток. – Великобритания и формирование парламентской системы в Индии // CLIO MODERNA. Зарубежная история и историография: Сб. науч. ст. Вып.1. Казань: Татарское газетно-журнальное издательство, 1999;

Регионализм в Индии (Из истории возникновения и развития) // Вестник ЧГПУ, 2001;

Лорд Маунтбэттен и образование доминионов Индия и Пакистан // Вестник ЧувашГПУ. 2002. № 5;

Партийно-политическая система в Индии: особенности формирования в 50-е гг. ХХ века // Проблемы зарубежной истории и историографии. Чебоксары: ЧГПУ, 2004.

Проблема коммунализма в Индии 40-х гг. ХХ в. в трудах Л. Дюмона и М. Эдвардса // Проблемы зарубежной истории и историографии. Вып. 2. Чебоксары : Изд-во ЧГПУ, 2008. С. 66-72.

Религиозный вопрос в британской Индии в период раздела страны // История идей и история общества: Материалы VII Всероссийской научной конференции Нижневартовск, 9–10 апреля 2009 года. С. 109-111.