КОСТОМУКШСКИЙ МУЗЕЙ

Музей города Костомукши входит в состав муниципального учреждения Культурно-музейного центра.

В музее есть постоянная этнографическая экспозиция, которая отражает быт карел конца XIX - начала XX веков. Этнография занимает большой пласт в работе музея и представляет наибольшую часть фондовых собраний.

Музей также разрабатывает и демонстрирует экспозиции, посвященные созданию, истории города, строительству и работе горно-обогатительного комбината, выставки декоративно-прикладного искусства местных мастеров, художественные выставки, выставки на национальные темы, выставки коллекций.

Музей дает возможность жителям Костомукши посещать передвижные выставки из других городов и районов России.

Ежегодно в музее проводятся Дни русской духовности и культуры (октябрь-ноябрь) и Дни карельской культуры (февраль-март).

Музей активно работает с социальными группами, как например, друзьями музея являются Реабилитационный центр детей с ограниченными возможностями, общество участников войны и ветеранов ВОВ , детский дом.

Иллюстрации:

Костомукшский городской музей.