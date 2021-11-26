КОРОБКИНА Ирина Александровна

Родилась 03.10.1958. Окончила Ставропольский государственный педагогический институт в 1980 г.

Кандидатская диссертация : Пагуошское движение: история возникновения и основные направления деятельности.1955-1992 гг.

Доцент кафедры археологии и всеобщей истории Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета

Область интересов: Международные неправительственные организации в современной системе международных отношений; западноевропейская цивилизация в межвоенный период XX столетия.

Сочинения: Коробкина И.А. Джозеф Ротблат и его роль в Пагуошском движении. Наука и власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении. – М.: Изд-во ИВИ РАН, 2002.

Коробкина И.А. Магистратура по истории: из опыта работы Ставропольского государственного университета // Новая и новейшая история. 2004. №3. С. 160-164.

Коробкина И.А. Пагуошские конференции по науке и мировым проблемам: основные цели, принципы и формы деятельности, организационная структура // Вестник Института Дружбы народов Кавказа. Выпуск 1. – Ставрополь: РИО ИДНК, 2005.

Коробкина И.А. Манифест Рассела-Эйнштейна и проблема ядерной безопасности // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 8 (специальный): Материалы международной научной конференции «Факт-событие» в различных дискурсах. Пятигорск, 26-27 марта 2005 г. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005.

Коробкина И.А.Деятельность Российского Пагуошского комитета на рубеже ХХ-ХХIвеков // Вестник Института Дружбы народов Кавказа. Выпуск 4. – Ставрополь: РИО ИДНК, 2007.

Коробкина И.А. Европейская политика России в контексте Концепции внешней политики Российской Федерации 1993 г., Концепции внешней политики Российской Федерации 2000 г. и Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г.: сравнительный анализ // Ученые записки кафедры новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета. Межвузовский сборник научных статей. ВыпускII. Ставрополь: Изд-во «РИО ИДНК», 2009.

Коробкина И.А. Организационно-правовой механизм деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества // Ученые записки кафедры новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета. Вып.III. – Ставрополь: РИО ИДНК, 2010.

Коробкина И.А.Die freizeitkultur der bevölkerung weimarer republik in schönen literatur und werken der zeitgenossen.ActaScientiarumSocialium.Szám35.2012. (Hungary)S. 56-68.

Коробкина И. А. Роль международных неправительственных организаций в формировании архитектуры европейской безопасности в годы «холодной войны»// Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ - начало ХХІ в.): материалы международной научно-практической конференции. Витебск, 25 - 26 апреля 2013 г. / Витебский гос. ун-т; редкол.: А.П. Косов (отв. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. С. 56 - 59.

Коробкина И.А. Современная российская экономическая дипломатия ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА «Теория экономики управления народным хозяйством». №1 (29). 2014. – Ставрополь: РИО ИДНК. – 238 с. С. 70-77.

Коробкина И.А. «Битва за Кавказ» в исследованиях зарубежных авторов Победа – одна на всех : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 24 апреля 2014 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А.И. Жук и А.А. Коваленя (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – 374 с. С. 107-109.

Коробкина И.А. Диалог научного сообщества и политической элиты (на примере деятельности Пагуошских конференций по науке и мировым проблемам) // Свой – другой – чужой в коммуникативном пространстве контактных зон / под ред. О.В. Воробьевой, Л.П. Репиной. – М.: ИВИ РАН, 2014. – 158 с. C. 64-66.

И. А. Коробкина Эволюция европейской идеи после Первой Мировой войны //Культурное измерение войны: Первая мировая война в образах, в памяти и истории (к 70-летию факультета истории, философии и искусств) Ставрополь, 2015 С. 55-58

И. А. Коробкина Южный Кавказ во внешней политике Российской Федерации (2008–2013 гг.) // Кавказ-Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфессиональные, региональные и локальные компоненты национального менталитета в XVIII–XX вв. материалы международной научной конференции, Ставрополь, 2015, С. 146-149