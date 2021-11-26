КОНОВАЛОВА Ирина Геннадьевна

Родилась 11.09.1954. Окончила исторический факультет МГУ (кафедра истории средних веков) в 1978 г.

Кандидатская диссертация : «Социально-экономическая и политическая история Карпато-Днестровских земель XII–XIV вв. по данным итальянских и арабских источников» (Институт истории СССР АН СССР, 1984 г.). Докторская диссертация : «Восточная Европа в арабской географии XII–XIV вв.» (Институт всеобщей истории РАН, 2005 г.)

С 1983 по 1999 г. работала в Институте истории СССР АН СССР ( с 1992 г. — Институт российской истории РАН) в должности младшего научного, научного и старшего научного сотрудника сначала в секторе истории древнейших государств на территории СССР, затем — в научном центре истории России в Средние века и раннее Новое время. С 1999 по 2009 г. — старший, затем ведущий научный сотрудник центра «Восточная Европа в античном и средневековом мире» Института всеобщей истории РАН. С 2009 г. — заместитель директора ИВИ РАН, главный научный сотрудник, руководитель Центра исторической географии, заведующая отделом специальных исторических дисциплин.

Учитель : д.и.н., проф. А.Р. Корсунский, член-корр. АН СССР А.П. Новосельцев

Область интересов : Источниковедение и история средневековой арабской географии, а также история связей Древней Руси с исламским миром.

Сочинения: Арабские источники XII–XIV вв. по истории Карпато-Днестровских земель // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1990 г. М., 1991;

Вост. Европа в сочинении ал-Идриси. М., 1999;

Древняя Русь и Нижнее Подунавье. М., 2000 (в соавторстве с В.Б. Перхавко);

Город Росия / Русийа в XII в. // Византийские очерки: Труды российских ученых к XX Межд. конгрессу византинистов. СПб., 2001;

Состав рассказа об «острове русов» в сочинениях арабо-персидских авторов X–XVI вв. // Древнейшие государства Вост. Европы. 1999 г.: Вост. и Сев. Европа в средневековье. М., 2001;

Топоним как способ освоения пространства («Русская река» ал-Идриси) // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 6;

Физическая география Вост. Европы в геогр. сочинении Ибн Са‘ида // Древнейшие государства Вост. Европы. 2002 г.: Генеалогия как форма исторической памяти. М., 2004.

Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: Текст, перевод, комментарий. М.: Восточная литература, 2006. 328 стр.

«Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М.: Языки славянских культур; Знак, 2007. 360 cтр. (в соавторстве с Т.Н. Джаксон, Т.М. Калининой, А.В. Подосиновым).

Восточная Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV вв.: Текст, перевод, комментарий. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2009. 223 стр.

Imagines mundi: Античность и средневековье. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. 424 стр. (в соавторстве с Т.Н. Джаксон и А.В. Подосиновым).