КОЛЫМСКИЕ ЛАГЕРЯ, МУЗЕЙ

Музей памяти жертв политических репрессий «Колымские лагеря».

«Серпантинка» - так в народе называли место, где в конце 1930-х годов проводились массовые расстрелы заключенных. В глухом распадке, между сопок, в полутора километрах от бывшего центра Северного горнопромышленного управления поселка Хатыннах, находилось это страшное место. Серпантином через перевал пролегла грунтовая дорога. А в нескольких метрах от нее размещался барак-тюрьма для приговоренных к смертной казни.

Расстреливали обреченных под звук заведенных двигателей тракторов, чтобы не слышно было выстрелов. Тела сбрасывали в канавы-ямы и засыпали землей. Во второй половине 80-х годов на этом месте, богатом залежами золота, начинали вести промывочные работы. Вместе с золотоносными песками на промывочный прибор попадали человеческие кости и пули.

Горняки категорически отказывались работать на этом месте и месторождение было «законсервировано». 22 июня 1991 года на месте тюрьмы-барака был сооружен скромный памятник всем погибшим на Колыме в годы террора . Основная масса жителей района и гостей поехала на «Серпантинку», где в 12 часов и состоялось торжественное открытие памятника. В нем участвовали жители всех населенных пунктов района, а также гости из Магадана и Москвы , в том числе и те, кто в 30-е годы прошел через «Серпантинку».

Иллюстрации:

Музей памяти жертв политических репрессий «Колымские лагеря».