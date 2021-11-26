КОЛЯДА НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОЛЯДА НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский драматург, прозаик, режиссёр.
В 1977 году окончил Свердловское театральное училище, в 1977-1983 годах (с перерывом) актёр Свердловского академического театра драмы. В 1982 году дебютировал как прозаик (рассказ «Склизко!»). В 1989 году окончил Литературный институт имени М. Горького. Живёт и работает в Екатеринбурге. С начала 1990-х годов выступает как режиссёр-постановщик собственных пьес (в Екатеринбурге, Москве, в Германии). С 1994 года преподаёт в Екатеринбургском государственном театральном институте; читал лекции о современной русской драматургии и театре в западноевропейских университетах. С 1999 года главный редактор литературно-художественного журнала «Урал». В 2001 году создал в Екатеринбурге «Коляда-театр».
Первая пьеса Коляды - «Играем в фанты» (1986 год, поставлена в 1988 году) принесла ему известность и была поставлена на многих сценах страны. За ней последовали пьесы «Барак» (1988 год), «Курица» (1989 год, экранизация В.М. Ховенко, 1991 год), «Мурлин Мурло» (1989 год, поставлена в 1990 году, режиссёр Г.Б. Волчек), «Американка» (1991 год), «Канотье» (1992 год), «Полонез Огинского» (1993 год, поставлена в 1994 году, режиссёры К. и Р.Г. Виктюк), «Персидская сирень» (1995 год, поставлена в 1996 году, режиссёр Б.Л. Мильграм), «Мы едем, едем, едем…» (1995 год, поставлена в 1996 году, режиссёр Волчек), «Старосветские помещики» (по мотивам одноимённой повести Н.В. Гоголя, 2000 год, поставлена в 2000 году, режиссёр В.В. Фокин), «Тутанхамон» (2002 год), «Амиго» (2002 год); циклы одноактных пьес «Хрущёвка» (1993-1997 годы), «Кренделя» (2002-2003 годы) и многие другие.
Драматургия Коляды, связанная с традициями драмы «новой волны» и литературного постмодернизма, остросовременна по материалу: в ней исследуются маргинальные слои современного общества, тёмные стороны человеческого сознания. Вместе с тем в его лучших произведениях за шокирующими подробностями быта и отношений героев обнаруживается экзистенциальная проблематика: герои Коляды в наивной, нелепой, грубовато-шутовской, а порой и трагической форме пытаются обрести своё место в мире. Большинство текстов Коляды отличаются обилием аллюзий и цитат, умелой игрой с разнородными пластами языка. Пьесы Коляды переведены на многие языки мира, ставятся в ведущих театрах страны («Современник», Театр имени В. Маяковского, Театр на Малой Бронной, Театр имени Моссовета и др.), а также Европы, США, Канады, Австралии. Среди други произведений - книга прозы «Оскорблённый еврейский мальчик» (1995 год), инсценировки произведений А. Линдгрен, Л.И. Лагина, Ш. Перро и др.
Сочинения:
Пьесы для любимого театра. Екатеринбург, 1994;
«Персидская сирень» и другие пьесы. Екатеринбург, 1997;
Уйди-уйди. Екатеринбург, 2000;
Кармен жива. Екатеринбург, 2002.