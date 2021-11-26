КОЛЯДА НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КОЛЯДА НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский дра­ма­тург, про­за­ик, ре­жис­сёр.

В 1977 году окон­чил Сверд­лов­ское те­атраль­ное училище, в 1977-1983 годах (с пе­ре­ры­вом) ак­тёр Сверд­лов­ско­го ака­де­мического те­ат­ра дра­мы. В 1982 году де­бю­ти­ро­вал как про­за­ик (рас­сказ «Склиз­ко!»). В 1989 году окон­чил Литературный институт имени М. Горь­ко­го . Жи­вёт и ра­бо­та­ет в Ека­те­рин­бур­ге. С начала 1990-х годов вы­сту­па­ет как ре­жис­сёр-по­ста­нов­щик собственных пьес (в Ека­те­рин­бур­ге, Мо­ск­ве, в Гер­ма­нии). С 1994 года пре­по­да­ёт в Ека­те­рин­бург­ском государственном те­ат­раль­ном институте; чи­тал лек­ции о современной русской дра­ма­тур­гии и те­ат­ре в западноев­ропейских уни­вер­си­те­тах. С 1999 года главный ре­дак­тор литературно-ху­дожественного журнала «Урал». В 2001 году соз­дал в Ека­те­рин­бур­ге «Ко­ля­да-те­атр».

Пер­вая пье­са Коляды - «Иг­ра­ем в фан­ты» (1986 год, поставлена в 1988 году) при­нес­ла ему из­вест­ность и бы­ла по­став­ле­на на многих сце­нах стра­ны. За ней по­сле­до­ва­ли пье­сы «Ба­рак» (1988 год), «Ку­ри­ца» (1989 год, эк­ра­ни­за­ция В.М. Хо­вен­ко, 1991 год), «Мур­лин Мур­ло» (1989 год, поставлена в 1990 году, режиссёр Г.Б. Вол­чек), «Аме­ри­кан­ка» (1991 год), «Ка­но­тье» (1992 год), «По­ло­нез Огин­ско­го» (1993 год, поставлена в 1994 году, ре­жис­сё­ры К. и Р.Г. Вик­тюк), «Пер­сид­ская си­рень» (1995 год, поставлена в 1996 году, режиссёр Б.Л. Миль­грам), «Мы едем, едем, едем…» (1995 год, поставлена в 1996 году, режиссёр Вол­чек), «Ста­ро­свет­ские по­ме­щи­ки» (по мо­ти­вам од­но­имённой по­ве­сти Н.В. Го­го­ля, 2000 год, поставлена в 2000 году, режиссёр В.В. Фо­кин), «Ту­тан­ха­мон» (2002 год), «Ами­го» (2002 год); цик­лы од­но­акт­ных пьес «Хру­щёв­ка» (1993-1997 годы), «Крен­де­ля» (2002-2003 годы) и многие другие.

Дра­ма­тур­гия Коляды, свя­зан­ная с тра­ди­ция­ми дра­мы «но­вой вол­ны» и литературного пост­мо­дер­низ­ма, ост­ро­сов­ре­мен­на по ма­те­риа­лу: в ней ис­сле­ду­ют­ся мар­ги­наль­ные слои современного об­ще­ст­ва, тём­ные сто­ро­ны че­ло­ве­че­ско­го соз­на­ния. Вме­сте с тем в его луч­ших про­из­ве­де­ни­ях за шо­ки­рую­щи­ми под­роб­но­стя­ми бы­та и от­но­ше­ний ге­ро­ев об­на­ру­жи­ва­ет­ся эк­зи­стен­ци­аль­ная про­бле­ма­ти­ка: ге­рои Коляды в на­ив­ной, не­ле­пой, гру­бо­ва­то-шу­тов­ской, а по­рой и тра­гической фор­ме пы­та­ют­ся об­рес­ти своё ме­сто в ми­ре. Боль­шин­ст­во тек­стов Коляды от­ли­ча­ют­ся оби­ли­ем ал­лю­зий и ци­тат, уме­лой иг­рой с раз­но­род­ны­ми пла­ста­ми язы­ка. Пье­сы Коляды пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки ми­ра, ста­вят­ся в ве­ду­щих те­ат­рах стра­ны («Со­вре­мен­ник», Те­атр имени В. Мая­ков­ско­го , Те­атр на Ма­лой Брон­ной, Те­атр имени Мос­со­ве­та и др.), а так­же Ев­ро­пы, США, Ка­нады, Ав­ст­ра­лии. Сре­ди други про­из­ве­де­ний - кни­га про­зы «Ос­корб­лён­ный ев­рей­ский маль­чик» (1995 год), ин­сце­ни­ров­ки про­из­ве­де­ний А. Линд­грен, Л.И. Ла­ги­на, Ш. Пер­ро и др.

Сочинения:

Пье­сы для лю­би­мо­го те­ат­ра. Ека­те­рин­бург, 1994;

«Пер­сид­ская си­рень» и дру­гие пье­сы. Ека­те­рин­бург, 1997;

Уй­ди-уй­ди. Ека­те­рин­бург, 2000;

Кар­мен жи­ва. Ека­те­рин­бург, 2002.