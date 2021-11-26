КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ - собрание струнных смычковых инструментов (Москва).
Основана в 1919 году по инициативе А.В. Луначарского, комиссара московских театров Е.К. Малиновской, виолончелиста В.Л. Кубацкого и скрипичного мастера Е.Ф. Витачека.
Одно из самых крупных в мире и ценных собраний смычковых инструментов. Включает инструменты работы итальянских (А. Страдивари, представители семейств Амати, Гварнери), французских (Ж. Б. Вильом), польских (представители семейства Гроблич), русских (И.А. Батов, Витачек, Т.Ф. Подгорный, Г.А. Морозов, Горшковы) мастеров.
На коллекционных инструментах, предоставленных во временное пользование, играли крупнейшие скрипачи - Д.Ф. Ойстрах, Л.Б. Коган, В.В. Третьяков, альтисты - В.Р. Бакалейников и др., виолончелисты Г.П. Пятигорский, М.Л. Ростропович.