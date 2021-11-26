КОЛЕСНИКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Советский и российский историк. Кандидат исторических наук (1977), доцент кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ.

Родился 16 сентября 1943 года в городе Ромны Сумской области Украинской СССР. В 1970 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1970 года – сотрудник Института истории СПбГУ (с 1934 по 1991 год – исторический факультет ЛГУ, с 1991 по 2014 год – исторический факультет СПбГУ). С 1970 по 1992 год – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры истории КПСС, с 1992 по 2003 – доцент кафедры истории России (в 1997–2003 годах – кафедра русской истории), с 2003 по настоящее время – доцент кафедры новейшей истории России.

В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Первичные партийные организации большевиков Петербурга в дооктябрьский период».

В область научных интересов входят история политических партий России, история политического сыска.

Сочинения

Константин Сигизмундович Жарновецкий // Петербургский университет и революционное движение в России. Л., 1979. С. 175-179.

«Светлана». История Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана».Л., Лениздат, 1986

Ленинградская область в 70-х гг. /Ленинградская область. Исторический очерк. Л., Лениздат, 1986

Студенческий ходатай. СПб., 2006

Г.Л. Соболев – ученый и администратор / Новейшая история России: время, события, люди. (К 75-летию почетного профессора СПбГУ Г.Л. Соболева). СПб., 2010.

Мои встречи с В.А. Овсянкиным / Россия в ХХ веке: Человек и власть. Сб. статей (Отв. редактор М.В. Ходяков). СПб, 2013.