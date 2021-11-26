КОФАНОВ Леонид Львович

Родился 09.07.1960. Окончил исторический факультет МГУ в 1986 г.

Кандидатская диссертация : Долговой вопрос в раннем Риме (VI-IV вв. до н.з.) (1991).

Докторская диссертация : Возникновение и развитие римского права в VIII-V вв. до н.э. (2001).

Работал сотрудником Института археологии АН СССР и Государственного исторического музея.

Кандидат исторических наук , доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра по истории римского права и европейских правовых систем Института всеобщей истории РАН ,

Главный редактор журнала «Древнее право». В 1996 году выступил соучредителем фонда «Центр изучения римского права».

Учитель : И.Л. Маяк

Область интересов : История древнего Рима, римское право, Законы ХII таблиц, Дигесты Юстиниана.

Сочинения: Всего более 100 публикаций.

К проблеме времени происхождения государства в Риме // ВДИ. 1990. N 2;

Обязательственное право в архаическом Риме (VI-IV вв. до н.э.). М.,1994;

К вопросу о палингенезе ХII таблиц: сакральное право в системе римского законодательства // ВДИ. 1996. № 2;

Законы ХII таблиц (текст, перевод, вступительная статья Л.Л. Кофанова, отв. ред. Б.И. Уколова). М., 1996;

Суханов Е.А., Кофанов Л.Л. Роль и значение изучения римского права в современной России // Древнее право IVS ANТIQVVM. 1996. №1;

Владение и собственность в законах хII таблиц // Древнее право IVS ANТIQVVM. 2000. № 6;

Жреческие коллегии в раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2001;

Дигесты Юстиниана / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. 1-8. М., 2002-2005.

Lex и ius: Возникновение и развитие римского права в VIII—III вв. до н. э.. — М., 2006.