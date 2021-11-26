КНИГИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА, МУЗЕЙ

Музей-библиотека «Книги блокадного города».

Наш Музей-библиотека оригинальное учреждение, объединяющее музей и общедоступную библиотеку. Музей собирает и хранит предметы истории, отражающие период блокады Ленинграда в жизни районных библиотек.

Здесь можно найти газеты, книги памяти, собрание блокадного фонда. В библиотеке регулярно проходят различные мероприятия, лектории и заседания клубов, выставки.

Иллюстрации:

Музей-библиотека «Книги блокадного города».