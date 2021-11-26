КЛУБ ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА «РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА «РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ» - ведущее национальное научное издание по исследованию российской истории.

Главный редактор - к.и.н. Игорь Анатольевич Христофоров. Журнал Российской академии наук «Российская история» - ведущий национальный научный журнал, посвященный обсуждению и анализу российской истории, историографии и методов исторических исследований. Он издается РАН, начиная с марта 1957 года и выходит 6 раз в год.

В развитии журнала выделяется три основных этапа, соответствующих переломным вехам развития страны и исторической науки новейшего времени: первый - от основания (в марте 1957 года) до 1992 года; второй - до 2008 года; третий - начинается с 2009 года.

Эти периоды выражаются в изменениях названия журнала: «История СССР» (1957-1991 годы), «Отечественная история» (1992-2008 годы) и «Российская история» (с 2009 года по настоящее время). Сайт содержит информацию о журнале, оглавление текущего номера, отзывы читателей. Открыта рубрика «Диалог о книге», в которой будут размещаться материалы круглых столов журнала «Российская история». Материалы доступны для онлайн чтения.