КИЖИ

КИЖИ - небольшой остров в северной части Онежского озера в Карелии, Россия.

Расположен в 68 км к северо-востоку от Петрозаводска, близ Заонежского полуострова. Относится к островам типа шхеры, характерного для морей и озёр этого региона. Преобладает моренный рельеф (высота свыше 20 м).

На острове сохранился комплекс деревянных построек Кижского Спасского погоста (впервые упоминается в 1496 году; административный центр волости, в которую в 1563 году входило 115 деревень, расположенных на островах Онежского озера; церковный приход просуществовал до 1937 года): 22-главая Преображенская церковь (1714 год; в интерьере - 4-ярусный иконостас, середина XVIII века), 9-главая Покровская церковь (1764 год, иконостас 1950-х годов с иконами XVII-XVIII века), шатровая ко­ло­коль­ня (1874 год, строитель С. О. Петрухин). Живописные по силуэту сооружения этого тройного ансамбля (включённого в список Всемирного наследия) гармонично вписаны в окружающую природу.

Постройки отреставрированы в 1956-1959 годах под руководством А. В. Ополовникова (тогда же воссоздана деревянная ограда XVII века). В северной части острова сохранились постройки деревень Ямка (Ольхино), Васильево [Успенская часовня - конец XVII-XVIII веков; «небеса» (роспись потолков) - XVIII век].

В 1965 году создан Историко-архитектурный музей «Кижи», в 1969 году реорганизованный в Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». В 1950-1570-е годы на остров привезены произведения де­ре­вян­но­го зод­че­ст­ва : Лазаревская церковь Муромского монастыря (XV век; иконы XV-XVIII века) и часовни [Архангела Михаила из деревни Леликозеро (2-я половина XVIII-XIX века, ико­но­стас и «небеса» - XVIII век), Трёх Святителей из деревни Кавгора (2-я половина XVIII - начало XIX века), Спаса Нерукотворного из деревни Вигово (конец XVII-XVIII века, иконостас и «небеса» - конец XVII-XVIII века)], крестьянские дома (из деревень Ошевнево, Серёдка, Логморучей, Волкостров, Клещейла, Липовицы, Верхняя Путка), поклонные кресты (из деревни Чуйнаволок - 1763 год, из деревни Хашезеро - 1812 год), хозяйственные постройки (мельницы, амбары, риги, кузница, бани, все XIX - начало XX века), типичные для архитектуры Южной Карелии. В фондах музея - иконопись XVI-XIX века, художественное литьё и ковка, народная одежда и утварь, вышивка и узорное ткачество, прялки, народные музыкальные инструменты. При музее действует фольклорный этнографический театр.

На входящих в заповедную зону музея окружающих островах и прилегающей части побережья Онежского озера («Кижское ожерелье») также находятся деревянные клетские часовни с небольшими шатровыми звонницами над трапезной (Святых Петра и Павла в деревне Носоновщина на Волкострове, конец XVII-XVIII века, иконостас и «небеса» - XVIII век; в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в деревне Еглово, 2-я половина XVIII-XIX века; Знаменская часовня в деревне Корба, XVIII век, «небеса» - XVIII век; Святых Кирика и Иулитты в деревне Воробьи, конец XVIII - начало XIX века; Святых Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в урочище Подъельники, начало XIX века), ветряная мельница в урочище Серёлка, дома в деревне Телятниково, урочище Подъельники. Отдел музея - археологический комплекс в деревне Пегрема Медвежьегорского района. Популярный объект туризма. На Кижи организуются теплоходные экскурсии из Петрозаводска и из Санкт-Петербурга.

Иллюстрация:

Ки­жи. Вет­ря­ная мель­ни­ца из де­рев­ни Волк­ост­ров. 1928. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)