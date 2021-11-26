КИЯСОВ Сергей Евгеньевич

Родился в 1954 г. Окончил Саратовский государственный университет в 1980 г.

Кандидатская диссертация : Социально-политические взгляды С. Марешалля (Саратовский госуниверситет, 1984).

Доктор исторических наук : Масонство в эпоху Просвещения (генезис, идеология, эволюция, статус) (Саратовский госуниверситет, 2008)

Профессор кафедры всеобщей истории Института истории и международных отношений НИ Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Область интересов : История общественно-политической мысли Франции века Просвещения, история масонского движения во Франции, Германии, Великобритании, России и США.

Сочинения: Сильвен Марешаль. Политическая биография. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987;

Великая революция и судьба масонского движения во Франции // Новая и новейшая история. Саратов, 2000. Вып. 19;

Современная масонская ложа во Франции: взгляд изнутри // Новая и новейшая история. Саратов, 2002. Вып. 20;

Масоны и Наполеон // Проблемы изучения Отечественной войны 1812 г. Саратов, 2002.

Масонство в эпоху Просвещения (генезис, идеология, эволюция, статус). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010. - 398 с.

Масоны и век Просвещения: Становление интеллектуального феномена. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. - 492 с.

Независимость США: масонский след // Современное общество: человек, власть, экономика: Материалы III Международной научной конференции (4 апреля 2014 г. Саратов). Разделы 6-9: Сб. науч. статей. Саратов: ИЦ «Наука», 2014. С. 390-395.

Эпигоны имперского масонства Наполеона Бонапарта в России // Новая и новейшая история: Межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 2014. Вып. 24. С.29-32.

Масонское движение в Германии в XVIII веке // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2014. Том 14. История. Международные отношения. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. Вып. 3, С. 44-49;