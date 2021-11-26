КИЯШКО Владимир Яковлевич

Родился 27.12.1937. Окончил Ростовский государственный университет в 1960 г.

Кандидатская диссертация .: Нижнее Подонье в палеолитическую эпоху (Институте Археологии АН СССР, 1974).

Работал профессором кафедры археологии и истории древнего мира Институт истории и международных отношений Южного федерального университета.

Основные интересы первобытная археология Дона, первобытная культура.

Сочинения: Автор более 100 научных трудов.

Кияшко В.Я., Пронштейн А.П. Вспомогательные исторические дисциплины. М. 1973;

Кияшко В.Я., Пронштейн А.П. Хронология. М., 1980;

К вопросу о молоточковидных «булавках» // Донские древности. Вып. 1. Азов, 1992;

Между камнем и бронзой. Нижнее Подонье в V-III тыс. до н.э. // Донские древности. Вып. 3. Азов, 1994;

Кияшко В.Я, Ромащенко Н.И. Раздорское-2 – новое местонаходение каменного века на Нижнем Дону // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1993 г. Вып. 13. Азов, 1994.

Полвека археологии и кое-что еще // Донские древности. Вып. 8. Азов, 2008.