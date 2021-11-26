КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ имени В.М. и А.М. Васнецовых- один из старейших художественных музеев России.

Открыт в 1910 году как Вятский художественно-исторический музей усилиями членов Вятского художественного кружка (художники А. В. Исупов, Н. Н. Румянцев, Н. Н. Хохряков, скульптор 3. Д. Клобукова, художник-фотограф С. А. Лобовиков, историк искусства Н. Г. Машковцев) по инициативе братьев В. М. Вас­не­цо­в и А. М. Вас­не­цо­вых.

С 1918 года Вятский губернский музей искусства и старины, с 1924 года Вятский государственный областной музей, с 1931 года Художественный отдел-музей при Вятском государственном музейном объединении, с 1934 года года Кировский художественный музей, с 1936 года современное название (с 1989 года имени братьев Васнецовых).

Располагается в 4 зданиях в центре Кирова (в том числе бывший дом купца И. С. Репина, 1815 год, архитектор М. А. Анисимов; новый корпус - 1991 год, архитекторы В. И. Борцов, В. И. Кропачев). В основе собрания - произведения, подаренные большей частью в 1910-1920-е годы художниками (в том числе В. Н. Бакшеева, братьев Васнецовых, С. В. Иванова, В. Д. По­ле­но­ва , А. А. Рылова, Л. В. Туржанского) и меценатами (в том числе М. К. Морозовой), и поступления из Государственного музейного фонда, частных коллекций, вятских церквей. Коллекции: древнерусского искусства XIV-XVII века (иконы, мелкая пластика, лицевое и орнаментальное шитьё), русской живописи XVIII- начала XX века (Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, К. П. Брюллов, А. Г. Венецианов, С. Ф. Щедрин, М. Н. Воробьёв, Ф. А. Васильев, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, А. Н. Бенуа, П. П. Кончаловский, К. А. Ко­ро­вин , М. Ф. Ларионов, И. И. Левитан, В. А. Серов), русского искусства советского периода (уроженцы вятского края А. В. Исупов, М. А. Демидов, Н. Н. Хохряков, С. А. Вшивцев и др.), зарубежного искусства (Дж. Б. Чима да Конельяно, А. ван Остаде, Я. Фейт, Н. де Ларжильер, Ю. Робер и др.), дымковской игрушки. Филиал - Дом-музей В. М. и А. М. Васнецовых в селе Рябово Зуевского района Кировской области, на родине живописцев (основан в 1981 году).

Иллюстрация:

Од­но из зда­ний Ки­ров­ско­го об­ла­ст­но­го ху­до­же­ст­вен­но­го му­зея (быв­ший дом куп­ца И. С. Ре­пи­на). 1815. Ар­хи­тек­тор М. А. Ани­си­мов. Архив БРЭ.

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