КРЕМЛЬ
КРЕМЛЬ - центральная укреплённая часть древне-русского города.
Назывался также кром, город, град (первоначально на Руси городами именовали лишь ограждённые поселения, т. е. имеющие оборонит. систему); до XIV века в том же значении употреблялся термин «детинец».
Термин «Кремль» впервые встречается в русских летописях XIV века, дошедших в более поздних списках (запись от 1331 года, со списка конца XV века: «…бысть же пожар на Москве, погоре город кремль»). Происхождение слова «Кремль» разные исследователи производят от греческого «ϰρημνός» (утёс, крутая гора) либо от «кремник» (крепость внутри города: этот термин впервые встречается в летописи под 1317 годом применительно к укреплениям Твери), «кремь» (крепкий и крупный строевой лес), «кремлевое дерево» (крепкое строевое дерево), «кремень» (наименование камня). В градостроительстве западноевропейских городов аналогичные сооружения получили название бург (ср. также Замок, Крепость, Цитадель).
В домонгольской Руси преобладающей традицией было устройство земляных валов, увенчанных деревянными стенами и башнями (каменные башни, ворота, а в редких случаях и стены существовали в Киеве, Старой Ладоге, Изборске, Пскове, Владимире). В плане такие дерево-земляные укрепления имели округлые очертания, плавно следующие изгибам рельефа. Кремли XIV-XVII веков, и каменные, и деревянные, отличались от них многоугольными (иногда прямоугольными) формами плана, обусловленными распространением огнестрельного оружия и артиллерии и необходимостью простреливать пространство перед стеной между башнями. Существенное значение имело и стремление воплотить в реальности градостроительные идеалы, предполагавшие геометрическую правильность и композиционную сбалансированность.
С образованием Русского государства топоним «Кремль» стал широко распространяться под влиянием столичного образца - каменного Московского Кремля (белокаменные стены - 1366-1368 годы); важнейшим признаком такого уподобления Москве служило наличие в городе каменных крепостных стен. Иногда роль Кремля брали на себя обнесённые новыми кирпичными стенами и башнями владычные дворы (Митрополичий двор в Ростове Великом).
Кремли располагались на высоких местах, чаще всего на мысах у впадения малых рек в большие (Казанский кремль, Смоленский кремль, Кремль в Москве, Астрахани, Коломне, Зарайске, Нижнем Новгороде, Рязани, Угличе, Пскове, Детинец в Великом Новгороде и др.; одно из исключений - Тульский Кремль, возведённый в низине). Как военные форпосты, они контролировали, замыкали подвластные им территории. Кроме того, территория Кремля была наиболее защищённым, укромным местом, где хранились казна и неприкосновенный запас города (ср. «закрома») и где можно было укрыться во время осады. Оборонительные функция Кремля неразрывно сопрягалась с его сакральной священной значимостью, т. к. физическая защита была немыслима без защиты духовной: в Кремле возводились главные соборы епархий и наместничеств, здесь же строились владычные дворы. В Кремле проходили общегородские вечевые собрания, решались важнейшие государственные вопросы.
Типичной для Древней Руси была 2-частная структура города, когда к Кремлю пристраивался укреплённый посад («предградье»), где помещались княжеская резиденция (в ранний период), дворы дружинников, бояр, богатых купцов. Здесь формировался второй центр города - деловой и торговый. Со временем появлялись третьи и четвёртые линии укреплений посадов, а по мере роста городов Кремли расширяли свои границы, их внутренняя структура становилась сложнее. Так, Московский Кремль в XIV-XVII веках стал фактически целым городом, вобравшим в себя резиденции великого князя (затем - царя) и митрополита (с конца XVI века - патриарха), соборный комплекс общегосударственного значения, правительственного учреждения, монастырские комплексы, дворы знати и т. п.; торговая же функция с конца XV века была вынесена из Кремля на Великий посад (Китай-город). Иностранцы называли Московский Кремль «замком великого государя». В отличие от европейских замков, он был весьма обширен и, что существенно, не противостоял всему остальному городу, а органично был связан с ним, являясь его средоточием и начальным звеном. Кремли наиболее крупных городов приобретали характер великолепных архитектурных ансамблей; колокольни и оборонительные башни Кремля служили высотными доминантами города. Строительство Кремлей продолжалось до рубежа XVII-XVIII веков (среди самых поздних и самых восточных - Кремль в Тобольске, строившийся с конца XVI века на месте деревянного острога, и Кремль в Томске). В XVIII-XIX веках, с утратой оборонных функций, значительная часть Кремлей была уничтожена (в Можайске, Ярославле, Серпухове и др.).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.