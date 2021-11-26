КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из ста­рей­ших ву­зов Рос­сии.

Уч­ре­ж­дён в 1804 году императором Алек­сан­дром I ; официальное от­кры­тие с раз­де­ле­ни­ем на спе­ци­аль­но­сти со­стоя­лось в 1814 году в со­ста­ве 4 от­де­лений: нрав­ст­вен­ных и по­ли­тических на­ук, фи­зических и ма­те­ма­тических, вра­чеб­ных (ме­ди­цин­ских), сло­вес­ных на­ук (с ка­фед­рой восточных язы­ков; в 1835-1854 годах раз­ряд восточной сло­вес­но­сти, в 1855 году пе­ре­ве­дён в Санкт-Пе­тербургский университет). По ус­та­ву 1835 года дей­ст­во­ва­ли 3 факультета: фи­ло­соф­ский (сло­вес­ное и ес­тест­вен­ное от­де­ле­ния), юри­ди­че­ский, ме­ди­цин­ский; по ус­та­вам 1863 и 1884 года - 4 факультета: ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический, фи­зи­ко-ма­те­ма­тический, медицинский и юри­ди­че­ский.

Здесь ра­бо­та­ли: ма­те­ма­тик Н. И. Ло­ба­чев­ский (рек­тор в 1827-1846 годах), ас­тро­но­мы И. М. Си­мо­нов, И. А. Лит­тров, хи­ми­ки А. М. Бут­ле­ров, Н. Н. Зи­нин, К. К. Кла­ус, В. В. Мар­ков­ни­ков, А. М. Зай­цев, Ф. М. Фла­виц­кий, гео­лог Н. А. Го­лов­кин­ский, бо­та­ник С. И. Кор­жин­ский, фи­зио­ло­ги и ме­ди­ки Э. В. Ада­мюк, В. М. Бех­те­рев, П. Ф. Лес­гафт, Н. О. Ко­ва­лев­ский, вос­то­ко­ве­ды Х. Д. Френ, О. М. Ко­ва­лев­ский, М. Ка­зем-Бек, И. Н. Бе­ре­зин, Ф. И. Эрд­ман, фи­ло­лог И. А. Бо­ду­эн де Кур­те­нэ, ис­то­рик А. П. Ща­пов и др. В нём учи­лись пи­са­те­ли Л. Н. Тол­стой, С. Т. Ак­са­ков, В. В. Хлеб­ни­ков, ком­по­зи­тор М. А. Ба­ла­ки­рев, дея­те­ли про­све­ще­ния И. Н. Уль­я­нов, Д. Банза­ров­, И. Я. Яков­лев и др.; в 1887 году - В. И. Уль­я­нов-Ле­нин.

Университет сыг­рал важ­ную роль в рас­про­стра­не­нии про­све­ще­ния и нау­ки, осо­бен­но сре­ди на­ро­дов По­вол­жья, Ура­ла и Си­би­ри. В 1833 году в университете от­кры­лась пер­вая в Ев­ро­пе ка­фед­ра монголького язы­ка, в 1837 году - пер­вая в Рос­сии ка­фед­ра китайского язы­ка. До 1858 года ра­бо­тал пе­да­го­гический институт (ос­но­ван в 1810 году, от­крыт в 1812 году; его адъ­юнк­ты и ма­ги­ст­ры го­то­ви­лись для пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти в университете). До 1917 года университет окон­чи­ло около 12 тыс. сту­ден­тов.

В 1919 году юри­дический факультет был уп­разд­нён и на его ос­но­ве соз­дан факультет об­щественных на­ук (ФОН). Тог­да же от­крыл­ся ра­бо­чий факультет. В 1921 году за­крыт ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет. В 1922 году ФОН во­шёл в со­став Во­сточ­но­го пе­да­го­гического института. В 1930-1931 году на ба­зе факультетов и от­де­ле­ний Казанского государственного университета бы­ли соз­да­ны институты: хи­ми­ко-тех­но­ло­ги­чес­кий (ны­не Государственный тех­но­ло­гический университет), ме­ди­цин­ский (ны­не Государственный медицинский университет), фи­нан­со­во-эко­но­мический, авиа­ци­он­ный (ны­не Государственный тех­нический университет имени А. Н. Ту­по­ле­ва), советского стро­и­тель­ст­ва (1931-1936 годы), советского пра­ва (1931-1934 годы). В 1933 году вос­ста­нов­ле­ны факультеты: био­ло­гический, гео­ло­го-поч­вен­но-гео­гра­фический, фи­зи­ко-ма­те­ма­тический и хи­ми­чес­кий. В 1939 году от­крыт ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет.

В XX веке с Казанским государственным университетом свя­за­на дея­тель­ность многих российских учё­ных: хи­ми­ков А. Е. и Б. А. Ар­бу­зо­вых, ма­те­ма­ти­ков Н. Г. Че­бо­та­рё­ва, А. З. Пет­ро­ва, ме­ха­ни­ков Д. Н. Зей­ли­ге­ра, Н. Г. Че­тае­ва, фи­зи­ков Е. К. За­вой­ско­го, С. А. Альт­шу­ле­ра, Б. М. Ко­зы­ре­ва, био­ло­гов и ме­ди­ков А. Ф. Са­мой­ло­ва, А. В. Виш­нев­ско­го (смотрите Вишневские), Н. И. Ми­слав­ско­го, био­хи­ми­ка В. А. Эн­гель­гард­та, язы­ко­ве­да В. А. Бо­го­ро­диц­ко­го и др.

В со­ста­ве университета (2008 год): 16 факультетов, 2 фи­лиа­ла, 25 научно-исследовательских ла­бо­ра­то­рий, Хи­мический институт имени А. М. Бут­ле­ро­ва, научно-исследовательские институты (ма­те­ма­ти­ки и ме­ха­ни­ки имени Н. Г. Че­бо­та­рё­ва, био­ло­гии); му­зеи (ис­то­рии университета, бо­та­ни­че­ский, гео­ло­ги­че­ский, эт­но­гра­фи­че­ский, ар­хео­ло­ги­че­ский; Ка­зан­ской хи­мической шко­лы), бо­та­нический сад, ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия имени В. П. Эн­гель­гард­та, на­учная библиотека имени Н. И. Ло­ба­чев­ско­го (фонд около 5 млн. экземпляров) и др. Из­да­ёт «Учё­ные за­пис­ки Ка­зан­ско­го государственного уни­вер­си­те­та» (с 1834 года), меж­ду­народный на­учный журнал «Enviromental Radioecology and Applied Ecolo­gy» («Ра­дио­эко­ло­гия ок­ру­жаю­щей сре­ды и при­клад­ная эко­ло­гия», с 1995 года), на­учно-тех­нический журнал «Гео­ре­сур­сы» (с 1999 года). Обу­ча­ют­ся около 17 тыс. сту­ден­тов.

В 1825 году для университета бы­ло от­строе­но специальное зда­ние в сти­ле клас­си­циз­ма , во 2-й половине 1830-х годов соз­дан комп­лекс уни­вер­си­тет­ско­го дво­ра и на­учно-вспо­мо­гательных уч­реж­де­ний, при­з­нан­ный луч­шим уни­вер­си­тет­ским комп­лек­сом Рос­сии XIX века. В 1996 году университет за­не­сён в Государственный свод осо­бо цен­ных объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия на­ро­дов Российской Фе­де­ра­ции.

Иллюстрация:

Ка­зан­ский уни­вер­си­тет. Глав­ный вход. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)