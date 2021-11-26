КАРПОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
КАРПОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ - российский медиевист, византинист, член-корреспондент РАН (2003 год); член АН Генуи, Алессандрии (Италия), научного Общества Лейбница (Берлин). Доктор исторических наук (1986 год), профессор (1989 год).
Окончил исторический факультет (1971 год), аспирантуру кафедры истории средних веков (1974 год) МГУ. Стажёр фонда Дж. Чини (Венеция, 1977-1978 годы) и Центра византийских исследований Думбартон-Окс (США, 1994-1995 годы). С 1987 года заведующий кафедрой истории средних веков, с 1990 года научный руководитель лаборатории истории Византии и Причерноморья МГУ. С 1995 года декан исторического факультета МГУ.
Автор более 380 научных публикаций. Создатель школы изучения Причерноморья средних веков в МГУ. В исследованиях Карпова на основе документов архивов Венеции и Генуи и многочисленных публикаций источников изучены система международной экономических и политических связей Италии и Причерноморья в XIII-XV веках, история Трапезундской империи и палеологовской Византии. Ответственный редактор учебника для вузов «История средних веков» (5-е издание, тома 1-2, 1990-2005 годы).
Премия имени М.В. Ломоносова 1-й степени (1992 год), Государственная премия РФ (1996 год). Награждён орденом Дружбы, 4 орденами Русской православной церкви, орденом Академических пальм (Франция).
Сочинения:
Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII–XV вв. М., 1981;
Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII–XV вв.: проблемы торговли. М., 1990;
Путями средневековых мореходов: Черноморская навигация Венецианской республики в XIII–XV вв. М., 1994;
Латинская Романия. СПб., 2000;
История Трапезундской империи. СПб., 2007.