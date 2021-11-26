КАРПОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

КАРПОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ - российский ме­дие­вист, ви­зан­ти­нист, член-корреспондент РАН (2003 год); член АН Ге­нуи, Алес­сан­д­рии (Ита­лия), на­учного Общества Лейб­ни­ца (Бер­лин). Доктор ис­то­рических на­ук (1986 год), профессор (1989 год).

Окон­чил ис­то­рический факультет (1971 год), ас­пи­ран­ту­ру ка­фед­ры ис­то­рии сред­них ве­ков (1974 год) МГУ . Ста­жёр фон­да Дж. Чи­ни (Ве­не­ция, 1977-1978 годы) и Цен­тра ви­зантийских ис­сле­до­ва­ний Дум­бар­тон-Окс (США, 1994-1995 годы). С 1987 года заведующий ка­фед­рой ис­то­рии сред­них ве­ков, с 1990 года на­учный руководитель ла­бо­ра­то­рии ис­то­рии Ви­зан­тии и При­чер­но­мо­рья МГУ. С 1995 года де­кан ис­то­рического факультета МГУ.

Ав­тор бо­лее 380 на­учных пуб­ли­ка­ций. Соз­да­тель шко­лы изу­че­ния При­чер­но­мо­рья сред­них ве­ков в МГУ. В ис­сле­дова­ни­ях Карпова на ос­но­ве до­ку­мен­тов ар­хи­вов Ве­не­ции и Ге­нуи и мно­го­численных пуб­ли­ка­ций ис­точ­ни­ков изу­че­ны сис­те­ма ме­ж­ду­народной эко­но­мических и по­ли­тических свя­зей Ита­лии и При­чер­но­мо­рья в XIII-XV веках, ис­то­рия Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии и па­лео­ло­гов­ской Ви­зан­тии. От­вет­ст­вен­ный редактор учеб­ни­ка для ву­зов «Ис­то­рия сред­них ве­ков» (5-е издание, тома 1-2, 1990-2005 годы).

Пре­мия имени М.В. Ло­мо­но­со­ва 1-й сте­пе­ни (1992 год), Государственная премия РФ (1996 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Друж­бы , 4 ор­де­на­ми Русской пра­во­слав­ной церк­ви, ор­де­ном Ака­де­ми­че­ских пальм (Фран­ция).

Сочинения:

Тра­пе­зунд­ская им­пе­рия и за­пад­но­ев­ро­пей­ские го­су­дар­ст­ва в XIII–XV вв. М., 1981;

Италь­ян­ские мор­ские рес­пуб­ли­ки и Юж­ное При­чер­но­мо­рье в XIII–XV вв.: про­бле­мы тор­гов­ли. М., 1990;

Пу­тя­ми сред­не­ве­ко­вых мо­ре­хо­дов: Чер­но­мор­ская на­ви­га­ция Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки в XIII–XV вв. М., 1994;

Ла­тин­ская Ро­ма­ния. СПб., 2000;

Ис­то­рия Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии. СПб., 2007.