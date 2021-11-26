КАРГАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Соискатель уч. степени кандидата исторических наук C 2004 г. студент, а затем соискатель уч. степ. к.и.н. Института истории СПбГУ, в течение всего срока обучения в университете занимался историей раннего христианства.

Имеет порядка 30 научных публикаций, участвовал в всероссийских и международных научных конференциях ("Ноябрьские чтения", "Курбатовские чтения", "Ломоносовские чтения", ежегодные конференции ГМИР и РХГА, "Жебелевские чтения", "Сергеевские чтения" и др.). В 2009 г. защищена дипломная работа на тему "Христианство в Северной Африке во II-IV вв.". В настоящее время завершена работа над текстом кандидатской диссертации "Распространение христианства и развитие церковной организации во II–IV вв." (под руководством проф. А. Б. Егорова).

Ответственный редактор научного альманаха «Религия. Церковь. Общество».

Научные интересы — ранее христианство, римская Северная Африка, африканская агиография, феномен романизации, христианская экклесиология.