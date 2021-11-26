КАРАБИХА

КАРАБИХА - государственный литературно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей-за­по­вед­ник Н.А. Не­кра­со­ва , рас­по­ло­жен в 15 км к югу от города Яро­славль.

Пер­вы­ми вла­дель­ца­ми усадь­бы Карабиха бы­ли кня­зья Го­ли­цы­ны. В 1861 году усадь­бу у князя М.Н. Го­ли­цы­на ку­пил Не­кра­сов, жив­ший здесь в лет­ние ме­ся­цы (1861-1875 годы). Уса­деб­ный ком­плекс 2-й половины XVIII - начала XX веков вклю­ча­ет главный дом (со­хра­ни­лись фраг­мен­ты ин­терь­е­ров конца XVIII - начала XIX веков), 2 фли­ге­ля, хо­зяйственные по­строй­ки (в том числе ан­самбль Кон­но­го дво­ра), ре­гу­ляр­ный и пей­заж­ный пар­ки, сис­те­му пру­дов с кас­ка­да­ми . В фон­дах му­зея, ор­га­ни­зо­ван­но­го в 1947 году, хра­нят­ся ме­мо­ри­аль­ные пред­ме­ты (ве­щи Не­кра­со­ва и кня­зей Го­ли­цы­ных), кол­лек­ции ке­ра­ми­ки и стек­ла, ме­бе­ли, ред­ких книг и жур­на­лов XVIII - начала XX века. Му­зей ве­дёт на­учно-пуб­ли­ка­тор­скую ра­бо­ту, про­во­дит кон­фе­рен­ции, еже­год­ные празд­ни­ки по­эзии.

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