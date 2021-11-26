КАРАБАШ

КАРАБАШ - го­род в Рос­сии, в северной час­ти Че­ля­бин­ской области.

Население 15,4 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на Южном Ура­ле. Железнодорожная станция Пи­рит.

Воз­ник на тер­ри­то­рии Кыш­тым­ско­го гор­но­го ок­ру­га при слия­нии по­сёл­ков Сой­ма­нов­ский (ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­но­го в 1822 году в пой­ме реки Сак-Эл­га по­сёл­ка зо­ло­то­ис­ка­те­лей, где в 1834 году на­ча­то строи­тель­ст­во ме­де­пла­виль­но­го за­во­да, дей­ст­во­вав­ше­го в 1837-1842 годах), Ста­ро­мед­ный (воз­ник в 1907 году при строи­тель­ст­ве ме­де­пла­виль­но­го за­во­да близ Ко­ню­хов­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ных руд), Ста­рые Се­реб­ры, а так­же по­сёл­ка при ме­де­пла­виль­ном за­во­де близ го­ры Ка­ра­баш (пу­щен в 1910 году; к 1917 году вы­плав­лял около 1/3 российской ме­ди; в 1918-1925 годах не дей­ст­во­вал; про­изводство ос­та­нов­ле­но в 1989 году) и не­сколь­ких ста­рых ху­то­ров. В Гражданскую вой­ну , в 1918-1919 годах, на­хо­дил­ся под кон­тро­лем кол­ча­ков­цев (смотрите Кол­ча­ка ар­мии ). В ию­ле 1919 года за­нят час­тя­ми Рабоче-крестьянской Красной армией в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. С 1933 года го­род, с 1934 года в со­ста­ве Че­ля­бин­ской области. В начале 1930-х годов по­строе­на ли­ния Ка­ра­баш - Кыш­тым Юж­но-Ураль­ской же­лез­ной до­ро­ги.

Крае­ведческий му­зей (1967 год). Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - «Ка­ра­баш­медь» (соз­да­но в 1998 году на ба­зе за­кры­то­го в 1989 году за­во­да, вхо­дит в хол­динг «Рус­ская мед­ная ком­па­ния»; про­изводство чер­но­вой ме­ди, сер­ной ки­сло­ты).

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