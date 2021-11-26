КАПТЕРЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

КАПТЕРЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА - российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва, действительный член Российской академии художеств (1991 год).

Внуч­ка Н.Ф. Кап­те­ре­ва , дочь Пав­ла Ни­ко­лае­ви­ча Кап­те­ре­ва (1889-1955 годы), од­но­го из ос­но­ва­телей му­зея в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре. Окон­чи­ла от­де­ле­ние ис­кус­ст­во­ве­де­ния Московского Государственного университета (1945 год), сре­ди учи­те­лей - М.В. Ал­па­тов, Б.Р. Вип­пер, В.Н. Ла­за­рев. Ра­бо­та­ет в научно-исследовательском институте тео­рии и ис­то­рии изо­бра­зительных ис­кусств Российской академии художеств (в 1976-2002 годах заведующая От­де­лом за­ру­беж­но­го искусства). Ав­тор книг и ста­тей об искусстве Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии и стран Северной Аф­ри­ки; один из ве­ду­щих ав­то­ров мно­го­том­ной «Все­об­щей ис­то­рии ис­кусств» (1956-1966 годы). Опуб­ли­ко­ва­ла так­же кни­гу вос­по­ми­на­ний («Ар­бат, дом 4», 2006 год).

Сочинения:

Ве­ла­скес. М., 1961;

Э. Гре­ко. М., 1965;

Ис­кус­ст­во стран Маг­ри­ба. Древ­ний мир. М., 1980;

Ис­кус­ст­во стран Маг­ри­ба. Сред­ние ве­ка и Но­вое вре­мя. М., 1988;

Ис­кус­ст­во Ис­па­нии. Очер­ки. М., 1989;

Ис­кус­ст­во Пор­ту­га­лии. М., 1990;

Ис­па­ния. Ис­то­рия ис­кус­ст­ва. М., 2003;

Ван Дейк. Аль­бом. М., 2003;

Гойя. Аль­бом. М., 2007;

Са­ды Ис­па­нии. М., 2007.