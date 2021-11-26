КАЛИМОНОВ Ильдар Кимович

Родился 17.08.1957. Окончил Казанский государственный университет в 1980 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы генезиса феодализма на территории Франции в советской и французской историографии 60-80-х гг. XX века (Казанский государственный университет, 1993).

Доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения отделения Высшая школа международных отношений и востоковедения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета

Область интересов : Теория и методология истории, эволюция теоретических представлений об историческом процессе во французской историографии XX века.

Сочинения: Концепция генезиса феодализма в трудах французских историков: «методическая школа» и школа «новой истории» // Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории: Сб. ст. Казанского гос. ун-та. Казань, 1991;

Пример методологической конвергенции: развитие французской и советской школ медиевистики в 60-80-е гг. // Историческая наука в меняющемся мире: Тезисы // Сб. материалов международной конференции, состоявшейся в Казанском университете 30 мая – 3 июня 1993 г. Казань, 1993;

Проблема вероятностного знания в современной методологии науки // Потребительская кооперация:проблемы и пути решения: Тезисы. Казань, 2002;

Философия персонализма и теоретические проблемы исторической науки // Историки в поиске новых смыслов: Сб. науч. ст. Казань, 2004.

Субъективность и объ-ективность историка с позиций феноменоло-го-герменевтического подхода в немецкой и французской истори-ческой мысли // Про-блемы исторического познания. Сб. статей / Отв. ред. К.В. Хвосто-ва. М.: ИВИ РАН, 2012. 224 с.

Историческая биография в работах Марка Ферро // Историк в историческом времени: Материалы Международного форума, посвящённого 100-летию со дня рождения профессора А.С. Шофмана; Казань, 13 – 15 ноября 2013г. С. 246 – 248.

Противостояние исследовательских программ во французской исторической мысли второй половины ХХ века // Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики. Материалы научной конференции 7 октября 2006 г. М.: ИВИ РАН, 2006. С. 33-36.