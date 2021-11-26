КАЛИЕВА Сауле Сейфильмаликовна
Родилася в 1958 г. Кандидатская диссертация: Кустанайский государственный педагогический институт им. 50-летия СССР (1982).
Работала доцентом кафедры всеобщей истории Сургутскогого государственного университета.
Область интересов: Каменный век степной зоны Евразии
Сочинения: Клад Аксу в Степном Притоболье // Советская археология. 1988. №3;
О хозяйстве энеолитического населения Тургайского прогиба // Вопросы археологии Центр. и Сев. Казахстана Караганда, 1989 ( совместно с Логвиным В.Н., Гайдученко Л.Л.);
К проблеме атрибуции энеолитических памятников Тургая III тыс.до н.э. // Маргулановские чтения – 1990: Сб. материалов конференции. Ч.1. М., 1992;
Поселение Кожай. Алматы, 1998;
К проблеме истоков кочевничества в степях Казахстана // Сарыарка – колыбель степной цивилизации. Алматы. 2004 (совместно с В.Н. Логвиным).