КАЛАШНИКОВА Наталья Владимировна

Родилась 08.06.1976. Окончила Ставропольский государственный университет в 1999 г.

Кандидатская диссертация : Образование Совета Европы, его структура и основные направления деятельности (2004).

Работала доцентом Ставропольского государственного университета (в настоящее время Северо-Кавказский федеральный университет)

Область интересов : Европейская интеграция, международные организации

Сочинения: СССР, Россия и Совет Европы: эволюция взаимоотношений // Западноевропейская цивилизация и Россия: общее и особенное: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (16-18 октября 2003 г. СГУ). Ставрополь – Москва, 2003;

Истоки и эволюция идеи единой Европы // Ставропольский альманах общества интеллектуальной истории. Вып. 2. Ставрополь, 2002;

Образование Совета Европы как один из этапов европейской интеграции // Historia – magistra vitae: (Межвузовский сб. науч. тр., посвященный 60-летию проф. Аникеева А.А.). Пятигорск, 2002;

Реализация прав человека в Европе после Второй мировой войны // Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изучения: Сб. материалов межрегионального науч. семинара. Ставрополь, 2001;

Совет Европы и Россия // Западноевропейская цивилизация и Россия: пути взаимодействия: Материалы научной конференции (2 февраля 2001 г.). Ставрополь – Москва, 2001.